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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 30123013301430153016>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 422
Не нижче 24.50
50%
213
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
3%
13
23.00 - 23.24
5%
20
Нижче 23.00
13%
55
Всього голосів : 422
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:47

  lapay написав:
  Realist написав:Хтось може пояснити, чому на внутрішньому ринку не залучають більше валютних ОВДП? Я цього не розумію.
Тоді і долар міняти на гривню не потрібно. І попит збоку вітчиняних банків є (як ви писали 9 ярдів $ на руках у населення)

Вони взагалі хочуть відмовитись від валютних ОВДП, хоч їх дають вже під 4%. Пояснення - так фінансова система буде більш стійка до зовнішніх факторів (різкого падіння експорту, як в 2015). Читаємо між рядків - ми самі не віремо, що цей укріпляж надовго.


бо щоб віддати долари, їх треба буде десь взяти
а щоб віддати гривні, їх можна тут у нас емітувати і все. Бо з бюджета їх просто так витягнути для погашення не вийде (він дуже дефіцитний), і ніяку піраміду с такими кінськими відстоками будувати довго неможливо
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:49

  escobar написав:
  Realist написав:Хтось може пояснити, чому на внутрішньому ринку не залучають більше валютних ОВДП? Я цього не розумію.
Тоді і долар міняти на гривню не потрібно. І попит збоку вітчиняних банків є (як ви писали 9 ярдів $ на руках у населення)

Бо виходить, що хочуть витрусити валюту у пересічних, але роблять це тільки через гривню. Відповідно провокуючи паніксел.

С нынешней доходностью не уверен что затея имеет смысл.

Недавнее размещение валютных ОВГЗ - ставка 3,4%, по итогам полный провад.

Воно і не дивно. Банки залучають кроткі депозити під 2,0-2,5% а довгі під 3,5-4%
Можливо вартує підняти відсоткову ставку на 0,5%?
4% для своїх - то забагато. А для зовнішніх запозичень - норм.
Можливо хтось знаю під який % у Каргіла 250 млн позичили?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:53

  escobar написав:
  Realist написав:Хтось може пояснити, чому на внутрішньому ринку не залучають більше валютних ОВДП? Я цього не розумію.
Тоді і долар міняти на гривню не потрібно. І попит збоку вітчиняних банків є (як ви писали 9 ярдів $ на руках у населення)

Бо виходить, що хочуть витрусити валюту у пересічних, але роблять це тільки через гривню. Відповідно провокуючи паніксел.

С нынешней доходностью не уверен что затея имеет смысл.

Недавнее размещение валютных ОВГЗ - ставка 3,4%, по итогам полный провад.

Население несет в Приват под 2% и нормально.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:54

... давайте визнаємо і напишемо правду!!!

.......цікава річ, що всі розуміють(і я - теж ;) ), що явно з курсом "щось не те", і більшість думає, що от-от "пружина вистрілить", але!!!
- але чомусь, тут лише деякі, гребуть доляри на всю вільну гривню, а більшість в нерозумінні того, що відбуваються..... або СКИДАЮТЬ доляр, або просто панікують, незнаючи що робити?!

- чому так, якщо більшість "бачить явну пружину", але НЕ ГРЕБЕ ДОЛЯРИ НА ВСІ!?????

- скажете, що не знати, до якого рівня впадемо..... - так пох, до якого рівня, якщо потім - однозначний профіт при курсі 27-30-40!!!!!

- чи правда знаходиться поруч? ;) - і БІЛЬШІСТЬ РОЗУМІЄ, що курс може значно і НЕ вирости найближчим пів-року-рік?! ;)
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 12 гру, 2019 12:15, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:54

А когда ставку обновят?
Мой прогноз - 14%
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пока по гривневым бумагам получается снижать ставку при стабильно высоком спросе на размещениях, логично что фокус делается на них.
Через пол года ситуация может и поменяется...
escobar
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:55

Коллеги, рекомендуем к просмотру!

Нормандская встреча, ОВГЗ, МВФ, что будет с долларом?

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Модератор
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 12:03

  Долярчик написав:.......цікава річ, що всі розуміють(і я - теж ;) ), що явно з курсом "щось не те", і більшість думає, що от-от "пружина вистрілить", але!!!
-
- чому так, якщо більшість "бачить явну пружину", але НЕ ГРЕБЕ ДОЛЯРИ НА ВСІ!?????

- чи правна знаходиться поруч? ;) - і БІЛЬШІСТЬ РОЗУМІЄ, що курс може значно і НЕ вирости найближчим пів-року-рік?! ;)

Ось ці два ваші твердження доволі справедливі.
По першому відповідь проста. Всі хто слідкує за ситуацією вже давно в доларі. Вільної гривні не має.
Курс рухають ті хто здає на низах і купляє на верхах. Зараз маємо перший варіант.
А далі вступає в дію ваше друге твердження.
Щоб поміняти тренд - потрібні новини. А їх поки що не має і невідомо коли будуть. тому паніксел і продовжується.
Чекаємо...
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 12:08

  Zebra написав:
  Puente написав:
  Andrew_ написав:Звонил своим валютчикам - нет гривны!
Спрашиваю, почему? - никто не берёт.

Значить пора купувати вже точно ...

Да, дно уже если не сейчас, то близко. Покупатели затаились и формируют отложенный спрос, который как обычно выстрелит за 1-2 дня на 2 грн вверх.


А как же обещанные неоднократно дны на 27.00, 26.7, 26.5, 26.05, 25.7, 25.5...

И именно тогда они были самые днищевые (вот прямо как сейчас), и каждый раз стучались снизу :roll:
Востаннє редагувалось Captain Obvious в Чет 12 гру, 2019 12:10, всього редагувалось 1 раз.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 12:09

Ставки центробанків у Європі


Вітаюсь совсіма.
По перше - Швейцарія як і ФРС залишила свою ставку не змінною. Вона негативна і дорівнює -0,75 відсотка. Франк з моменту публікації сів відносно доляра.

І новини від НБУ,
- ще вчора ввечері подали таке:
Офіційний курс гривні до усіх іноземних валют публікуватиметься на дві години швидше.
Також для простішого представлення та використання офіційний курс гривні буде розраховуватися не за сто, а за одну одиницю іноземної валюти, тобто у форматі 1 дол. США = 23,6885 грн (станом на 10 грудня 2019 року).

- і вже сьогодні о 14:00 буде:


ЄЦБ с запізненням на 45 хвилин також визначиться зі своїми ставками.

ВО
Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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