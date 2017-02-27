Додано: Чет 12 гру, 2019 12:22

lapay написав: Realist написав: Хтось може пояснити, чому на внутрішньому ринку не залучають більше валютних ОВДП? Я цього не розумію.

Тоді і долар міняти на гривню не потрібно. І попит збоку вітчиняних банків є (як ви писали 9 ярдів $ на руках у населення) Хтось може пояснити, чому на внутрішньому ринку не залучають більше валютних ОВДП? Я цього не розумію.Тоді і долар міняти на гривню не потрібно. І попит збоку вітчиняних банків є (як ви писали 9 ярдів $ на руках у населення)

Вони взагалі хочуть відмовитись від валютних ОВДП, хоч їх дають вже під 4%. Пояснення - так фінансова система буде більш стійка до зовнішніх факторів (різкого падіння експорту, як в 2015). Читаємо між рядків - ми самі не віремо, що цей укріпляж надовго. Вони взагалі хочуть відмовитись від валютних ОВДП, хоч їх дають вже під 4%. Пояснення - так фінансова система буде більш стійка до зовнішніх факторів (різкого падіння експорту, як в 2015). Читаємо між рядків - ми самі не віремо, що цей укріпляж надовго.

Доброе утро, протер глаза и увидел своего давнего спорщика, который выполняет функции тролля.Но в данном вопросе я почему-то согласен с тем, что ОВГЗ это "схема". Работает она приблизительно так. Поначалу были валютные ОВГЗ, которые выгодно покупали украинские олигархи, приближенные к шоколадному царю. Вложиться под 10% в валюте годовых это отличный гешефт по сравнению с европейскими "возможностями" по типу отрицательной доходности. Далее нужно максимизировать прибыляИ началась рекламная компания "помоги стране и купи ОВГЗ", которая направлена на обеспечение выплат первым вложившимся за счет валюты от последующих покупателей. Ничего нового - очередная финансовая пирамида, но организаторам пирамиды надо ж обеспечить возможность соскочить вовремя. Поэтому на фоне воплей - "украинские ОВГЗ самые выгодные долговые бумаги" лошкам спекулянтам с валютой очередной волны начали аккуратно и ненавязчиво подсовывать гривневые ОВГЗ, снизив доходность валютных с 10% до 3,8%. Этот план великолепен, его составили умища. Доказательство этого - тот факт, что план работает.По поводу экономики, которая "страдает" из-за этого плана.Вы что не заметили, что экономика полностью загнулась еще в 2014 году? Причина смерти - неоправданно высокая цена на ключевое сырье для украинской экономики - природного газа. Из-за этой цены украинские товары не конкурентноспособны. Даже продукты питания, которые производит житница Европы, почему-то в Украине в супермаркетах дороже, чем в Германии, например. Вторая причина смерти - потеря емкого российского рынка и трудности сертификации украинской продукции для европейского рынка в связи со сменой стандартов. В данном контексте даже низкий курс гривны, которые достигал на пиках свыше 33 грн за доллар не смог должным образом стимулировать экономику, которая охуела от неожиданно начавшейся типа чистки банковской системы лучшим банкиром мира, скрывающимся сейчас в Лондоне. Закрыть более 100 банков на ровном месте - это очень полезно для любой экономики.По сравнению с вышеперечисленным - временная ревальвация гривны не оказывает никакого негативного влияния на экономику. По закону Паретто только 20% причин вызывают 80% всех проблем. Так ревальвация гривны вообще не попадает в список причин, вызвавших проблемы в украинской экономики.Приоритетом на сегодня является, как мне кажется, ценовая стабилизация в Украине и некоторое снижение цен, которое просто необходимо особенно в сырьевых отраслях, чтобы оздоровить экономику.