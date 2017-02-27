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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3013301430153016>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 422
Не нижче 24.50
50%
213
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
3%
13
23.00 - 23.24
5%
20
Нижче 23.00
13%
55
Всього голосів : 422
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 12:13

  Zebra написав:
  Puente написав:
  Andrew_ написав:Звонил своим валютчикам - нет гривны!
Спрашиваю, почему? - никто не берёт.

Значить пора купувати вже точно ...

Да, дно уже если не сейчас, то близко. Покупатели затаились и формируют отложенный спрос, который как обычно выстрелит за 1-2 дня на 2 грн вверх.

ААААААА
Вы с 26грн/долл хотя бы раз в неделю стреляете вверх на 2 грн...!! :evil:
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 12:20

  Alex2006 написав:
  Mazay256 написав:В моём случае ради "таргета инфляции", которым сыт не будешь, положили немаленькое предприятие. Всем спасибо, все свободны. Ничего страшного, показатели безработицы Неньке мы не испортим, Германия зовёт )

Это какое же предприятие "положили"? Если люди не способны грамотно вести бизнес, кто ж им доктор? Нужно вести планирование, диверсифицировать рынки (выходить на внутренний рынок), а не вести себя как типичный тупой предприниматель - буду получать сверх-прибыли за счет разницы курса, а когда жирок подрежут - кричать что "бизнес убивают!!!". Если повышается цена себестоимости - повышаешь итоговую цену экспортной продукции в долларах. Если такое незначительное повышение приводит к проигрышу конкуренции где-то на рынке за границей - значит такой у тебя товар, который нафиг никому не нужен по нормальной цене, делай выводы.
В общем, поддержу оратора выше, сейчас рынок просто очиститься от людей, не умеющих вести и планировать бизнес, что пойдет экономике только на руку. И этот бизнес смогут выкупить толковые люди и грамотно его развивать.


Вы правы, и причин конечно много, начиная прежде всего с нашего "успешного менеджмента", который успешно ведет дела только при хорошо растущем бизнесе. Просевший курс - только один из гвоздиков в крышку...
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 12:20

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
12.12.2019......................2356,2751
Гривна укрепилась на 4 копейки.
Открылись на 4 копейки выше вчерашнего закрытия, отыгрывая провал в самом конце сессии. К 10-30 на 2 копейки опустились. В 11 потеряли копейку, а к 11-30 еще половинку. К полудню приподняли биды на 0.5 копейки, сузив спред до 1.5 копеек.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
10.12.2019
Усього, млн дол. США 470.9
Чистый спрос составил около 405 млн. Обороты средние.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 12:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Межбанк упёрся в 23,55 - видно по графику, что НБУ стал «мёртво» на очередном уровне с выкупом
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 12:22

  lapay написав:
  Realist написав:Хтось може пояснити, чому на внутрішньому ринку не залучають більше валютних ОВДП? Я цього не розумію.
Тоді і долар міняти на гривню не потрібно. І попит збоку вітчиняних банків є (як ви писали 9 ярдів $ на руках у населення)

Вони взагалі хочуть відмовитись від валютних ОВДП, хоч їх дають вже під 4%. Пояснення - так фінансова система буде більш стійка до зовнішніх факторів (різкого падіння експорту, як в 2015). Читаємо між рядків - ми самі не віремо, що цей укріпляж надовго.

Доброе утро, протер глаза и увидел своего давнего спорщика, который выполняет функции тролля.

Но в данном вопросе я почему-то согласен с тем, что ОВГЗ это "схема". Работает она приблизительно так. Поначалу были валютные ОВГЗ, которые выгодно покупали украинские олигархи, приближенные к шоколадному царю. Вложиться под 10% в валюте годовых это отличный гешефт по сравнению с европейскими "возможностями" по типу отрицательной доходности. Далее нужно максимизировать прибыля :mrgreen: И началась рекламная компания "помоги стране и купи ОВГЗ", которая направлена на обеспечение выплат первым вложившимся за счет валюты от последующих покупателей. Ничего нового - очередная финансовая пирамида, но организаторам пирамиды надо ж обеспечить возможность соскочить вовремя. Поэтому на фоне воплей - "украинские ОВГЗ самые выгодные долговые бумаги" лошкам спекулянтам с валютой очередной волны начали аккуратно и ненавязчиво подсовывать гривневые ОВГЗ, снизив доходность валютных с 10% до 3,8%. Этот план великолепен, его составили умища. Доказательство этого - тот факт, что план работает.

По поводу экономики, которая "страдает" из-за этого плана. :mrgreen: Вы что не заметили, что экономика полностью загнулась еще в 2014 году? Причина смерти - неоправданно высокая цена на ключевое сырье для украинской экономики - природного газа. Из-за этой цены украинские товары не конкурентноспособны. Даже продукты питания, которые производит житница Европы, почему-то в Украине в супермаркетах дороже, чем в Германии, например. Вторая причина смерти - потеря емкого российского рынка и трудности сертификации украинской продукции для европейского рынка в связи со сменой стандартов. В данном контексте даже низкий курс гривны, которые достигал на пиках свыше 33 грн за доллар не смог должным образом стимулировать экономику, которая охуела от неожиданно начавшейся типа чистки банковской системы лучшим банкиром мира, скрывающимся сейчас в Лондоне. Закрыть более 100 банков на ровном месте - это очень полезно для любой экономики. :mrgreen:

По сравнению с вышеперечисленным - временная ревальвация гривны не оказывает никакого негативного влияния на экономику. По закону Паретто только 20% причин вызывают 80% всех проблем. Так ревальвация гривны вообще не попадает в список причин, вызвавших проблемы в украинской экономики.

Приоритетом на сегодня является, как мне кажется, ценовая стабилизация в Украине и некоторое снижение цен, которое просто необходимо особенно в сырьевых отраслях, чтобы оздоровить экономику.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 12:24

решение НБУ

как может повлиять на курс решение НБУ снизить ставку на 1-2% ? или вне зависимости что он там ляпнет, до НГ вверх никак ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 12:51

  Captain Obvious написав:
А как же обещанные неоднократно дны на 27.00, 26.7, 26.5, 26.05, 25.7, 25.5...

И именно тогда они были самые днищевые (вот прямо как сейчас), и каждый раз стучались снизу :roll:

В 90% случаев когда я говорил дно, происходил отстрел на 1-2 грн, так что смотрите сами. Мое дело сказать, а ваше купить по 23.50 чтоб продать по 24.50 как минимум.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 12:56

  Investor_33 написав:ААААААА
Вы с 26грн/долл хотя бы раз в неделю стреляете вверх на 2 грн...!! :evil:

БББББеее

С 26 тогда стрельнуло на 27.20
С 24.20 на 25.80
Это когда я кричал, чтоб скупались.
Кто хотел, мог взять кеды.
Уровень 22.хх это фантастика. Сейчас идёт панический предновогодний слив, но потом выручку начнут конвертировать в бакс и не только - не знаю как там обстоят дела с освоением бюджета, но что то мне подсказывает, что как обычно под самый конец года хлынут расчеты по тендерам.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 12:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А ещё у меня чуйка, что евро может показать разворот. Потому 25% котлеты решил конвертнуть в евро.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 13:00

  buratinyo написав:... экономику, которая охуела от неожиданно начавшейся типа чистки банковской системы лучшим банкиром мира, скрывающимся сейчас в Лондоне. Закрыть более 100 банков на ровном месте - это очень полезно для любой экономики. :mrgreen:

Пару малюсеньких вопросов в связи с вышеприведенной цитатой.

1. Всех ли людей, выехавших из Украины на работу, можно считать "скрывающимися"? Особенно относится к людям, работающим в не последних по репутации организациях и далеко не уборщиками.

2. Считаете ли Вы что выведенные с рынка банки были все сплошь белыми и пушистыми и их вывод - исключительно злой умысел?

3. Как Вы считаете, по какой причине за приблизительно тот же период в РФ было выведено с рынка около 30% банков; часть была национализирована (замечу - у них не было ни войны на их территории, ни жесткого экономического кризиса; о количестве государственных банков в первой десятке можете сами посмотреть)? Туда тоже дотянулись коварные руки Гонтаревой?

Спасибо заранее за ответы.
Востаннє редагувалось Dimar в Чет 12 гру, 2019 13:02, всього редагувалось 1 раз.
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