|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 гру, 2019 13:57
Captain Obvious написав:
—0.5%
та ну...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 1581
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 гру, 2019 13:57
- 1,5
-
vovikhan1991
-
-
- Повідомлень: 157
- З нами з: 27.06.16
- Подякував: 183 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 гру, 2019 13:57
zzzzzz написав:
-200 бп
это прогноз или уже??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 1581
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 гру, 2019 13:57
lapay написав: zzzzzz написав:
НБУ тарит
пон - 70
вт - 67
среда - 57
Млн долларов.
Готується. Металургія гепнулась, якщо гепнеться і с/г, то ніяких ЗВР не вистачить.
все пишут как под копирку.
что значит гепнется? стройки все остановятся? металлурги потушат печи? а сх перестанут сеять и вырасчивать скот...т.е. вы перестанете кушать?
можете мне обьяснить?
-
0ptima
-
-
- Повідомлень: 22
- З нами з: 10.12.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 гру, 2019 13:58
asti написав: zzzzzz написав:
-200 бп
это прогноз или уже??
прогноз
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 36417
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3513 раз.
- Подякували: 8076 раз.
-
- Профіль
-
38
7
2
1
Додано: Чет 12 гру, 2019 13:58
Мінус півтора відсотка!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 1581
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 гру, 2019 13:59
Гепнеться те, що не ефективне, не ліквідне, не вміє думати і приймати стратегічні рішення в умовах невизначеності і інших ризик факторів
любий стрес = очищення
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 6768
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 197 раз.
- Подякували: 410 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 12 гру, 2019 13:59
zzzzzz написав:
-200 бп
круто!
ставки по овгз посіпятся сильнее
-
0ptima
-
-
- Повідомлень: 22
- З нами з: 10.12.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 гру, 2019 13:59
-0,5 и баиньки.Тихий час
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 3323
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 418 раз.
- Подякували: 467 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 12 гру, 2019 13:59
zzzzzz написав:Yuri_T
Разноцветном )
Бумажном!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 1581
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16355
|2002637
|
|
|6753
|1485523
|
Чет 12 гру, 2019 13:17
ЛОБ
|
|328
|46090
|
Нед 01 гру, 2019 21:59
yama
|