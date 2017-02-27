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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 30163017301830193020 ... 3022>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 423
Не нижче 24.50
50%
213
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
3%
14
23.00 - 23.24
5%
20
Нижче 23.00
13%
55
Всього голосів : 423
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 13:57

  Captain Obvious написав:—0.5%
та ну...
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asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 13:57

- 1,5
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 13:57

  zzzzzz написав:-200 бп
это прогноз или уже??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 13:57

  lapay написав:
  zzzzzz написав:НБУ тарит
пон - 70
вт - 67
среда - 57
Млн долларов.

Готується. Металургія гепнулась, якщо гепнеться і с/г, то ніяких ЗВР не вистачить.

все пишут как под копирку.
что значит гепнется? стройки все остановятся? металлурги потушат печи? а сх перестанут сеять и вырасчивать скот...т.е. вы перестанете кушать?

можете мне обьяснить?
0ptima
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 13:58

  asti написав:
  zzzzzz написав:-200 бп
это прогноз или уже??

прогноз
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 13:58

Мінус півтора відсотка! ;)
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asti
 
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Гепнеться те, що не ефективне, не ліквідне, не вміє думати і приймати стратегічні рішення в умовах невизначеності і інших ризик факторів

любий стрес = очищення
+50грн !
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greenozon
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  zzzzzz написав:-200 бп

круто!
ставки по овгз посіпятся сильнее
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 13:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

-0,5 и баиньки.Тихий час 8)
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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  zzzzzz написав:Yuri_T
Разноцветном )
Бумажном! :) :)
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asti
 
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  #<1 ... 30163017301830193020 ... 3022>
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