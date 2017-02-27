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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 гру, 2019 13:59
-2% и ракета к 30 за бакс
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 14:01
Нацбанк опустил учетную ставку на 2%, до 13,5%.
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Искатель
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Додано: Чет 12 гру, 2019 14:02
-200 бп
Ставка снижена с 15,5% до 13,5%
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 12 гру, 2019 14:02
А вот то, что наличка уже на 15 копеек ниже межбанка, удивительно (аск 23,41 против 23,56).
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Додано: Чет 12 гру, 2019 14:04
0ptima написав:
все пишут как под копирку.
что значит гепнется? стройки все остановятся? металлурги потушат печи? а сх перестанут сеять и вырасчивать скот...т.е. вы перестанете кушать?
можете мне обьяснить?
Курс залежить від експорту. Металургійний експорт почав падати, якщо почне падати сільскогосподарский - усьо, побігли в зворотньому напрямку. Не спокійно на світових ринках, і нас воно не мине.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Чет 12 гру, 2019 14:04
Zebra написав:
Сейчас идёт панический предновогодний слив, но потом выручку начнут конвертировать в бакс
и не только
...а після "чорної п'ятниці" так конвертували, що аж курс вниз продавили!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Чет 12 гру, 2019 14:05
нерезиденты будут выходить:Двигатель пошел в разнос(Смерть дизеля)
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Додано: Чет 12 гру, 2019 14:06
Повышают плановый выкуп с 30 до 50 млн. в день
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Искатель
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Додано: Чет 12 гру, 2019 14:06
Искатель написав:
Нацбанк опустил учетную ставку на 2%, до 13,5%.
супер!!!!
ждем в сл году 6-8%
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0ptima
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Додано: Чет 12 гру, 2019 14:08
zzzzzz написав:-200 бп
Ставка снижена с 15,5% до 13,5%
Он знал!
Поздравляю! В точку.
(Откуда инсайд, батенька?
)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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