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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 301730183019302030213022>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 423
Не нижче 24.50
50%
213
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
3%
14
23.00 - 23.24
5%
20
Нижче 23.00
13%
55
Всього голосів : 423
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 13:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

-2% и ракета к 30 за бакс
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
KOKS
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 14:01

Нацбанк опустил учетную ставку на 2%, до 13,5%.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 14:02

-200 бп

Ставка снижена с 15,5% до 13,5%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 14:02

А вот то, что наличка уже на 15 копеек ниже межбанка, удивительно (аск 23,41 против 23,56).
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 14:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  0ptima написав:все пишут как под копирку.
что значит гепнется? стройки все остановятся? металлурги потушат печи? а сх перестанут сеять и вырасчивать скот...т.е. вы перестанете кушать?

можете мне обьяснить?

Курс залежить від експорту. Металургійний експорт почав падати, якщо почне падати сільскогосподарский - усьо, побігли в зворотньому напрямку. Не спокійно на світових ринках, і нас воно не мине.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 14:04

Думай-те!©®™

  Zebra написав:Сейчас идёт панический предновогодний слив, но потом выручку начнут конвертировать в бакс и не только

...а після "чорної п'ятниці" так конвертували, що аж курс вниз продавили! :mrgreen: :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 14:05

:mrgreen:

нерезиденты будут выходить:

Двигатель пошел в разнос(Смерть дизеля)

proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 14:06

Повышают плановый выкуп с 30 до 50 млн. в день
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 14:06

  Искатель написав:Нацбанк опустил учетную ставку на 2%, до 13,5%.

супер!!!!
ждем в сл году 6-8%
0ptima
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 14:08

  zzzzzz написав:-200 бп
Ставка снижена с 15,5% до 13,5%
Он знал! :mrgreen: :mrgreen:
Поздравляю! В точку.
(Откуда инсайд, батенька? :D )
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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