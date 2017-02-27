Додано: Чет 12 гру, 2019 14:15

Rack написав: Похоже, у многих сдают нервы)) Похоже, у многих сдают нервы))

0ptima написав: в смысле? сейчас начнут скидывать матрасы и переходить в грн? в смысле? сейчас начнут скидывать матрасы и переходить в грн?

vovakwasov написав: можна зрозуміти - втрати уже по 4 гривні на кожному доларі можна зрозуміти - втрати уже по 4 гривні на кожному доларі

И это радует!Как только последний матрасник сдаст свою валютную заначку в закрома Родины, так сразу курс и поедет вверх. Причем даже не поедет, а полетит ясным соколом! Иначе те же матрасники успеют снова запрыгнуть в валюту. Я бы на месте НБУ сделал эту аферу в новогодние праздники. Когда банки не работают, обменки отдыхают, а народ в пьяном угаре... Очнулись все числа 9-10 января с похмела - а курс уже 25 или выше.Во-во! На психику крепко давят эти потери. Но при этом никто не дергался, когда курс рос с 8 до 41. Или с 25 до 27. Прибыль она всегда приятнее воспринимается психикой, чем даже локальные убытки. На это и расчет всех этих родоначальников идущего сейчас спектакля "па 23.50".