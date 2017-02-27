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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 30183019302030213022>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 423
Не нижче 24.50
50%
213
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
3%
14
23.00 - 23.24
5%
20
Нижче 23.00
13%
55
Всього голосів : 423
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 14:09

  Искатель написав:Повышают плановый выкуп с 30 до 50 млн. в день


бетонне дно розбивається на друзки? :)
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 14:09

  lapay написав:
  0ptima написав:все пишут как под копирку.
что значит гепнется? стройки все остановятся? металлурги потушат печи? а сх перестанут сеять и вырасчивать скот...т.е. вы перестанете кушать?

можете мне обьяснить?

Курс залежить від експорту. Металургійний експорт почав падати, якщо почне падати сільскогосподарский - усьо, побігли в зворотньому напрямку. Не спокійно на світових ринках, і нас воно не мине.


во первых - в сл году мы ожидаем приток более 20 млрд долл в овгз
во вторых: экспорт падает у шарашкиных контор, у нормальных заводов долгоиграющие контракты с хеджированием валютных рисков
0ptima
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 14:10

  asti написав:
  zzzzzz написав:-200 бп
Ставка снижена с 15,5% до 13,5%
Он знал! :mrgreen: :mrgreen:
Поздравляю! В точку.
(Откуда инсайд, батенька? :D )

у меня вычитал, я уже более месяца об этом говорю
0ptima
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 14:13

...свято вже не наближається! - а просто триває!!!!

.... а на табло у місті Лева 35/41
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 12 гру, 2019 14:18, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 14:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  0ptima написав:во первых - в сл году мы ожидаем приток более 20 млрд долл в овгз

Зображення
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 14:14

  0ptima написав:
  asti написав:
  zzzzzz написав:-200 бп
Ставка снижена с 15,5% до 13,5%
Он знал! :mrgreen: :mrgreen:
Поздравляю! В точку.
(Откуда инсайд, батенька? :D )

у меня вычитал, я уже более месяца об этом говорю


Написала учетка которая зарегистрирована 2 дня тому назад :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 14:14

  0ptima написав:
  lapay написав:
  0ptima написав:все пишут как под копирку.
что значит гепнется? стройки все остановятся? металлурги потушат печи? а сх перестанут сеять и вырасчивать скот...т.е. вы перестанете кушать?

можете мне обьяснить?

Курс залежить від експорту. Металургійний експорт почав падати, якщо почне падати сільскогосподарский - усьо, побігли в зворотньому напрямку. Не спокійно на світових ринках, і нас воно не мине.


во первых - в сл году мы ожидаем приток более 20 млрд долл в овгз
во вторых: экспорт падает у шарашкиных контор, у нормальных заводов долгоиграющие контракты с хеджированием валютных рисков

Ахаха )))
А я ожидаю, что найду на улице ничейный чемодан с миллионом долларов, интересно чья хотелка первой сбудется - моя или Милованова...
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 14:15

  Rack написав:Похоже, у многих сдают нервы))

И это радует! :D Как только последний матрасник сдаст свою валютную заначку в закрома Родины, так сразу курс и поедет вверх. Причем даже не поедет, а полетит ясным соколом! Иначе те же матрасники успеют снова запрыгнуть в валюту. Я бы на месте НБУ сделал эту аферу в новогодние праздники. Когда банки не работают, обменки отдыхают, а народ в пьяном угаре... Очнулись все числа 9-10 января с похмела - а курс уже 25 или выше. :mrgreen:

  0ptima написав:в смысле? сейчас начнут скидывать матрасы и переходить в грн?

  vovakwasov написав:можна зрозуміти - втрати уже по 4 гривні на кожному доларі :cry:

Во-во! На психику крепко давят эти потери. Но при этом никто не дергался, когда курс рос с 8 до 41. Или с 25 до 27. Прибыль она всегда приятнее воспринимается психикой, чем даже локальные убытки. На это и расчет всех этих родоначальников идущего сейчас спектакля "па 23.50".
Востаннє редагувалось yuri_m в Чет 12 гру, 2019 14:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 14:17

  zzzzzz написав:
Написала учетка которая зарегистрирована 2 дня тому назад :mrgreen:


ті знаешь о чем я 8)
0ptima
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 14:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

НБУ: Ставку понизили до 13,5%

В январе до 11%
В какой банк лучше положить гривну под хорошие проценты.
Востаннє редагувалось super_mohito в Чет 12 гру, 2019 14:20, всього редагувалось 1 раз.
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