бетонне дно розбивається на друзки?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 гру, 2019 14:09
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 12 гру, 2019 14:09
во первых - в сл году мы ожидаем приток более 20 млрд долл в овгз
во вторых: экспорт падает у шарашкиных контор, у нормальных заводов долгоиграющие контракты с хеджированием валютных рисков
Додано: Чет 12 гру, 2019 14:10
Додано: Чет 12 гру, 2019 14:13
...свято вже не наближається! - а просто триває!!!!
.... а на табло у місті Лева 35/41
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 12 гру, 2019 14:18, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 12 гру, 2019 14:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 12 гру, 2019 14:14
Написала учетка которая зарегистрирована 2 дня тому назад
Живите своим умом!
Додано: Чет 12 гру, 2019 14:14
Ахаха )))
А я ожидаю, что найду на улице ничейный чемодан с миллионом долларов, интересно чья хотелка первой сбудется - моя или Милованова...
Додано: Чет 12 гру, 2019 14:15
И это радует! Как только последний матрасник сдаст свою валютную заначку в закрома Родины, так сразу курс и поедет вверх. Причем даже не поедет, а полетит ясным соколом! Иначе те же матрасники успеют снова запрыгнуть в валюту. Я бы на месте НБУ сделал эту аферу в новогодние праздники. Когда банки не работают, обменки отдыхают, а народ в пьяном угаре... Очнулись все числа 9-10 января с похмела - а курс уже 25 или выше.
Во-во! На психику крепко давят эти потери. Но при этом никто не дергался, когда курс рос с 8 до 41. Или с 25 до 27. Прибыль она всегда приятнее воспринимается психикой, чем даже локальные убытки. На это и расчет всех этих родоначальников идущего сейчас спектакля "па 23.50".
Востаннє редагувалось yuri_m в Чет 12 гру, 2019 14:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 гру, 2019 14:17
Додано: Чет 12 гру, 2019 14:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
НБУ: Ставку понизили до 13,5%
В январе до 11%
В какой банк лучше положить гривну под хорошие проценты.
Востаннє редагувалось super_mohito в Чет 12 гру, 2019 14:20, всього редагувалось 1 раз.
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