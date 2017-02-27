Додано: Чет 12 гру, 2019 14:20

0ptima написав: во первых - в сл году мы ожидаем приток более 20 млрд долл в овгз

во вторых: экспорт падает у шарашкиных контор, у нормальных заводов долгоиграющие контракты с хеджированием валютных рисков во первых - в сл году мы ожидаем приток более 20 млрд долл в овгзво вторых: экспорт падает у шарашкиных контор, у нормальных заводов долгоиграющие контракты с хеджированием валютных рисков

Вы не Гончарук?во первых, ОВГЗ в основном в гривне и под хорошие проценты и там уже Пирамида построенаво вторых, с состоянием экспорта/импорта можете ознакомиться сами, посмотрите растущее отрицательное сальдов третьих, кроме роста "зарплат и взяток в долларах" - получаем рост цен и налогов в долларах, рост себестоимости рабочей силы и пр., что Всегда и Везде - приводило к Стагнации а то и "полной депрессии".Если смотреть откровенно, просто, оказывается максимальное давление на бизнес с целью выплатить долги, наполнить бюджет.При этом, никто не думает о последствиях, ведь после всех этих ОВГЗ пирамид, гривнеукрепляжа и бизнессопрессинга, уже к 2022-му, в стране наступит Мор.Все будут сваливать, кроме пенсов и инвалидов.Хотя, может в этом и есть Цель финансовой политики?