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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 гру, 2019 14:17
Повышают плановый выкуп с 30 до 50 млн. в день
О, это интересно.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 12 гру, 2019 14:18
yuri_m написав: Rack написав:
Похоже, у многих сдают нервы))
И это радует!
Как только последний матрасник сдаст свою валютную заначку в закрома Родины, так сразу курс и поедет вверх. Причем даже не поедет, а полетит ясным соколом! Иначе те же матрасники успеют снова запрыгнуть в валюту. Я бы на месте НБУ сделал эту аферу в новогодние праздники. Когда банки не работают, обменки отдыхают, а народ в пьяном угаре... Очнулись все числа 9-10 января с похмела - а курс уже 25 или выше.
Ну конечно же, все именно так и будет. Причем при сдаче валюты надо будет заполнять опросник, "Это всё или что-то еще есть". Вас еще не утомило изо дня в день постить одно и то же?
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brainchild
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Додано: Чет 12 гру, 2019 14:18
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе на сумму около 5,5 млрд долларов по механизму расширенного финансирования.
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0ptima
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Додано: Чет 12 гру, 2019 14:19
super_mohito написав:
НБУ: Ставку понизили до 13,5%
В январе до 11%
какого числа следующее заседание?
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0ptima
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Додано: Чет 12 гру, 2019 14:20
0ptima написав:
во первых - в сл году мы ожидаем приток более 20 млрд долл в овгз
во вторых: экспорт падает у шарашкиных контор, у нормальных заводов долгоиграющие контракты с хеджированием валютных рисков
Вы не Гончарук?
во первых, ОВГЗ в основном в гривне и под хорошие проценты и там уже Пирамида построена
во вторых, с состоянием экспорта/импорта можете ознакомиться сами, посмотрите растущее отрицательное сальдо
в третьих, кроме роста "зарплат и взяток в долларах" - получаем рост цен и налогов в долларах, рост себестоимости рабочей силы и пр., что Всегда и Везде - приводило к Стагнации а то и "полной депрессии".
Если смотреть откровенно, просто, оказывается максимальное давление на бизнес с целью выплатить долги, наполнить бюджет.
При этом, никто не думает о последствиях, ведь после всех этих ОВГЗ пирамид, гривнеукрепляжа и бизнессопрессинга, уже к 2022-му, в стране наступит Мор.
Все будут сваливать, кроме пенсов и инвалидов.
Хотя, может в этом и есть Цель финансовой политики?
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Replay
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Додано: Чет 12 гру, 2019 14:21
0ptima
наприкінці січня
30го вроді
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super_mohito
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Додано: Чет 12 гру, 2019 14:24
yuri_m написав: Rack написав:
Похоже, у многих сдают нервы))
И это радует!
Как только последний матрасник сдаст свою валютную заначку в закрома Родины, так сразу курс и поедет вверх. Причем даже не поедет, а полетит ясным соколом! Иначе те же матрасники успеют снова запрыгнуть в валюту. Я бы на месте НБУ сделал эту аферу в новогодние праздники. Когда банки не работают, обменки отдыхают, а народ в пьяном угаре... Очнулись все числа 9-10 января с похмела - а курс уже 25 или выше.
Это не обязательно делать. Когда начнется рост, доллара нигде не будет, ни по какой цене.
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andrein
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Додано: Чет 12 гру, 2019 14:24
Replay написав: 0ptima написав:
во первых - в сл году мы ожидаем приток более 20 млрд долл в овгз
во вторых: экспорт падает у шарашкиных контор, у нормальных заводов долгоиграющие контракты с хеджированием валютных рисков
Вы не Гончарук?
во первых, ОВГЗ в основном в гривне и под хорошие проценты и там уже Пирамида построена
во вторых, с состоянием экспорта/импорта можете ознакомиться сами, посмотрите растущее отрицательное сальдо
в третьих, кроме роста "зарплат и взяток в долларах" - получаем рост цен и налогов в долларах, рост себестоимости рабочей силы и пр., что Всегда и Везде - приводило к Стагнации а то и "полной депрессии".
Если смотреть откровенно, просто, оказывается максимальное давление на бизнес с целью выплатить долги, наполнить бюджет.
При этом, никто не думает о последствиях, ведь после всех этих ОВГЗ пирамид, гривнеукрепляжа и бизнессопрессинга, уже к 2022-му, в стране наступит Мор.
Все будут сваливать, кроме пенсов и инвалидов.
Хотя, может в этом и есть Цель финансовой политики?
какой бред. давйте начнем с того что вы дадите определение что такое ПИРАМИДА!)))
поехали...
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0ptima
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Додано: Чет 12 гру, 2019 14:28
zzzzzz написав:
Повышают плановый выкуп с 30 до 50 млн. в день
О, это интересно.
Кагбы намекают...//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Чет 12 гру, 2019 14:31
Alex2006 написав: Mazay256 написав:
В моём случае ради "таргета инфляции", которым сыт не будешь, положили немаленькое предприятие. Всем спасибо, все свободны. Ничего страшного, показатели безработицы Неньке мы не испортим, Германия зовёт )
Если такое незначительное повышение приводит к проигрышу конкуренции где-то на рынке за границей - значит такой у тебя товар, который нафиг никому не нужен по нормальной цене, делай выводы.
В общем, поддержу оратора выше, сейчас рынок просто очиститься от людей, не умеющих вести и планировать бизнес, что пойдет экономике только на руку. И этот бизнес смогут выкупить толковые люди и грамотно его развивать.
15% - "незначительное" ще й при зростанні гривневої собівартості? Я так розумію, що Ви звикли вести бізнес як в бородатому анекдоті "ось на ці 2 % і живу" чи скоріш за все за влучним висловом ПОПа "в житті і собачої будки не збудували"?
Розкидатися так діючими підприємствами - це мені нагадує "забирай Кемська волость", адже пізніще відновити його, як спеціалісти розбіжуться, навіть при залишку (тобто не розпродажі)основних фондів буде дуже нелегко.
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