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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3019302030213022

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 423
Не нижче 24.50
50%
213
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
3%
14
23.00 - 23.24
5%
20
Нижче 23.00
13%
55
Всього голосів : 423
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 14:33

L предприятия конечно закрываются волнами, вот только динамика ВВП почему то идет по нарастающей, а безработица отчего то падает.
Можете продолжать плач дальше.
Востаннє редагувалось escobar в Чет 12 гру, 2019 14:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 14:33

  KOKS написав:-2% и ракета к 30 за бакс

Волки! Волки! :cry:
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 14:43

  0ptima написав:какой бред. давйте начнем с того что вы дадите определение что такое ПИРАМИДА!)))
поехали...

Что такое "пирамида" -читайте сами, в Вики даже есть.
Проблемы не в привлечении денег!
Проблемы в том, куда эти деньги идут.

На примере пересiчного, если Вы привелкаете средства для создания бизнеса, который будет "приносить прибыль Семье" - это одно.
Если же Вы привлекаете средства, чтобы их прогулять и погасить прошлые долги, вот это уже "долговая пирамида".

Без роста реального производства, повышения производительности труда, увеличения экспорта, все эти "гривнеукрепления" - путь в преисподнюю.
Но, не сейчас, через несколько лет.

Потому, что если средняя зарпалата в Украине станет, как в Китае а производительность труда останется как в Зимбабве, никакие производства тут не будут создаваться даже при капитуляции России и окончании войны.

Нынешний гривнеукрепляж- простой Пресс на бизнес, как малый так и средний, крупный...
И даже ослу ясно, что от укрепления гривни - выигрывают Импортёры!
Картошку завозим, свинину завозим... скоро вообще ничего не будет выгодно производить!
А цены, в гринве- не упадут, там другие механизмы.
Клоуны, что тут сказать.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 14:48

  escobar написав:L предприятия конечно закрываются волнами, вот только динамика ВВП почему то идет по нарастающей, а безработица отчего то падает.
Можете продолжать плач дальше.

Нарисовать можно всё, что угодно.
А по теме, почитайте книгу Сороса "Алхимия Финансов".
Потрясающая Книга!
Очень интересно описана "рефлексия" участников рынка, образование цен и пр.

Примечательно, что "наёмный руководитель" - заинтересован в результате "Здесь и Сейчас" и ему плевать на то, что будет после него.
Нарисовал Гончарук красивый график роста и... его приняли на работу!
А если в 2025-м наступит реальный "пушистый зверь" с дефолтами и массовыми вооруженными противостояниями по всей стране, так... он уже будет не у дел, на пенсии в тёплых странах.
Нет ответственности за содеянное, нет ответственности за Украину!

Читайте Сороса.

P.S. Мне лично, как бы всё равно, свернул в Украине всё "предпринимательство" и интерес есть только в спекуляциях, вот на ОВГЗ.
За Страну - обидно!
Чудесное местоположение, умный и работящий народ и - довели страну до такой задницы.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 14:52

  Искатель написав:Повышают плановый выкуп с 30 до 50 млн. в день

И что сие означат для курса?
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 14:53

  escobar написав:L предприятия конечно закрываются волнами, вот только динамика ВВП почему то идет по нарастающей, а безработица отчего то падает.
Можете продолжать плач дальше.

Я не плачу- у мене запас є і цей дурдом (я сподіваюсь) перечекаю, на відміну від деяких моїх суміжників (а це неприємно з додатком "дуже", тому що працював з людьми тривалий час і відносини трималися вже й на довірі, та й чисто по людськи їх шкода). Безробіття у нас при закритті виробництв не зросте - люди, які звикли працювати "знайдуть себе" за бугром. Ось коли уряд почне аноноовані скорочення чиновників - тоді показники й попруть.
А ВВП росте напевне за рахунок таких потужних драйверів економіки:
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... -raza.html?
L
 
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  #<1 ... 3019302030213022
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