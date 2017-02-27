L предприятия конечно закрываются волнами, вот только динамика ВВП почему то идет по нарастающей, а безработица отчего то падает.
Можете продолжать плач дальше.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 гру, 2019 14:33
L предприятия конечно закрываются волнами, вот только динамика ВВП почему то идет по нарастающей, а безработица отчего то падает.
Можете продолжать плач дальше.
Востаннє редагувалось escobar в Чет 12 гру, 2019 14:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 гру, 2019 14:43
Что такое "пирамида" -читайте сами, в Вики даже есть.
Проблемы не в привлечении денег!
Проблемы в том, куда эти деньги идут.
На примере пересiчного, если Вы привелкаете средства для создания бизнеса, который будет "приносить прибыль Семье" - это одно.
Если же Вы привлекаете средства, чтобы их прогулять и погасить прошлые долги, вот это уже "долговая пирамида".
Без роста реального производства, повышения производительности труда, увеличения экспорта, все эти "гривнеукрепления" - путь в преисподнюю.
Но, не сейчас, через несколько лет.
Потому, что если средняя зарпалата в Украине станет, как в Китае а производительность труда останется как в Зимбабве, никакие производства тут не будут создаваться даже при капитуляции России и окончании войны.
Нынешний гривнеукрепляж- простой Пресс на бизнес, как малый так и средний, крупный...
И даже ослу ясно, что от укрепления гривни - выигрывают Импортёры!
Картошку завозим, свинину завозим... скоро вообще ничего не будет выгодно производить!
А цены, в гринве- не упадут, там другие механизмы.
Клоуны, что тут сказать.
Додано: Чет 12 гру, 2019 14:48
Нарисовать можно всё, что угодно.
А по теме, почитайте книгу Сороса "Алхимия Финансов".
Потрясающая Книга!
Очень интересно описана "рефлексия" участников рынка, образование цен и пр.
Примечательно, что "наёмный руководитель" - заинтересован в результате "Здесь и Сейчас" и ему плевать на то, что будет после него.
Нарисовал Гончарук красивый график роста и... его приняли на работу!
А если в 2025-м наступит реальный "пушистый зверь" с дефолтами и массовыми вооруженными противостояниями по всей стране, так... он уже будет не у дел, на пенсии в тёплых странах.
Нет ответственности за содеянное, нет ответственности за Украину!
Читайте Сороса.
P.S. Мне лично, как бы всё равно, свернул в Украине всё "предпринимательство" и интерес есть только в спекуляциях, вот на ОВГЗ.
За Страну - обидно!
Чудесное местоположение, умный и работящий народ и - довели страну до такой задницы.
Додано: Чет 12 гру, 2019 14:52
Додано: Чет 12 гру, 2019 14:53
Я не плачу- у мене запас є і цей дурдом (я сподіваюсь) перечекаю, на відміну від деяких моїх суміжників (а це неприємно з додатком "дуже", тому що працював з людьми тривалий час і відносини трималися вже й на довірі, та й чисто по людськи їх шкода). Безробіття у нас при закритті виробництв не зросте - люди, які звикли працювати "знайдуть себе" за бугром. Ось коли уряд почне аноноовані скорочення чиновників - тоді показники й попруть.
А ВВП росте напевне за рахунок таких потужних драйверів економіки:
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