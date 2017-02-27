Додано: Чет 12 гру, 2019 14:43

0ptima написав: какой бред. давйте начнем с того что вы дадите определение что такое ПИРАМИДА!)))

поехали... какой бред. давйте начнем с того что вы дадите определение что такое ПИРАМИДА!)))поехали...

Что такое "пирамида" -читайте сами, в Вики даже есть.Проблемы не в привлечении денег!Проблемы в том, куда эти деньги идут.На примере пересiчного, если Вы привелкаете средства для создания бизнеса, который будет "приносить прибыль Семье" - это одно.Если же Вы привлекаете средства, чтобы их прогулять и погасить прошлые долги, вот это уже "долговая пирамида".Без роста реального производства, повышения производительности труда, увеличения экспорта, все эти "гривнеукрепления" - путь в преисподнюю.Но, не сейчас, через несколько лет.Потому, что если средняя зарпалата в Украине станет, как в Китае а производительность труда останется как в Зимбабве, никакие производства тут не будут создаваться даже при капитуляции России и окончании войны.Нынешний гривнеукрепляж- простой Пресс на бизнес, как малый так и средний, крупный...И даже ослу ясно, что от укрепления гривни - выигрывают Импортёры!Картошку завозим, свинину завозим... скоро вообще ничего не будет выгодно производить!А цены, в гринве- не упадут, там другие механизмы.Клоуны, что тут сказать.