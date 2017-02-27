"Ми прискорюємо пом'якшення монетарної політики, оскільки стрімке зміцнення курсу гривні зумовлює швидше зниження інфляційного тиску, ніж ми очікуємо.
В листопаді споживча інфляція уповільнилась до 5,1% в річному вимірі.
Таким чином Нацбанк досяг цілі яку задекларував у 2015-му році", - заявив Смолій. Також у НБУ прокоментували змінення курсу гривні.
"Посилення гривні відбувалося внаслідок дії низки чинників. У жовтні-грудні основними джерелами надлишкової пропозиції валюти були надходження від українського експорту, зокрема завдяки рекордному врожаю зернових та олійних культур, та продаж коштів від валютних залучень державних компаній.
Приплив коштів іноземних інвесторів у гривневі облігації уряду тривав, але не мав визначального впливу на валютний ринок на відміну від попередніх місяців. Водночас Національний банк активно викуповував надлишкову валюту для поповнення міжнародних резервів. Загалом із початку 2019 року обсяг чистих валютних інтервенцій сягнув понад 5,5 млрд дол. США", - повідомляє прес-служба НБУ.
Зазначимо, що зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками.
Вона впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики.
super_mohito написав:НБУ: Ставку понизили до 13,5%
В январе до 11% В какой банк лучше положить гривну под хорошие проценты.
В 2013 ставка 6.5% але щось не було дешевих кредитів в скаженого росту екон
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
В столиці) . Співвідношення покупців/продавців змінилося на користь перших. По 23.4 вже купують, а ще годину тому продавали. Частина вирішила не чекати подальшого зниження і на Св.Миколая мішки вирішили наповнити валютою)
Востаннє редагувалось stryzhko в Чет 12 гру, 2019 15:36, всього редагувалось 1 раз.
Replay написав:От притока спекулятивного бабла в ОВГЗ, от укрепления гривни, в Украине не будут строить новые заводы и фабрики, не появится спрос на высокоинтеллектуальную раб. силу, на технологии... следовательно, не будут нужны и учителя, врачи.
Вы разговариваете с ними на разных языках. Ничего хорошего в макропоказателях в Украине нет. Ничего хорошего от укрепления гривны тоже - цены даже на импортный товар снижаться не собираются. Ну, почувствует себя кто-то богаче в долларовом эквиваленте, но потратит-то также больше в эквиваленте. Другие валюты реагируют на макростатистику, а у нас производство падает, торговля падает, экспорт падает, а гривна все укрепляется, и приплыву валюты (не в технологии, производство и рабочие места, как Вы сказали, а проедание) радуются все. И когда ее укрепление объясняют макроэкономической ситуацией, то хочется спросить понимают ли наш МП, Глава НБУ о чем они говорят? Монетарная политика НБУ душит реальный сектор, но, похоже, об этом мало кто думает. О какой Украине 2025-года они могут думать?
Востаннє редагувалось АндрейМ в Чет 12 гру, 2019 16:01, всього редагувалось 1 раз.
Долярчик написав:... то що, хтось цієї зими планував собі купити квартиру в новобудові? - розкажіть, які відчуття при зростанні цін на новобуди і падіння курсу долара?
Достаточно почитать новости о банкротстве застройщиков, друг за другом, чтобы понять, что дураков сдавать валюту при старых гривневых ценах на бетон - немного.
... так, якби ж то ще старі ціни! - а то вже з літа, у новобудах, що по сусідству з моїм будинком - НОВІ ЦІНИ!!! - і то, +5, +10 а то і +15%!!!!!
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 12 гру, 2019 15:58, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Єх, запороли всю романтику, длившуюся лет 20. Бегать за доляром по складкому курсу. Это ж целое хобби было, как охота или рыбалка. А теперь оглядываясь назад, делаешь вывод: напрасно потрченные деньги и время на это дурацкое хобби: вузувать кеды и по валютным кассам. Чего стоила Ксюха на роликах. Легенда была. А теперь знаешь, что чем дальше, тем курс ниже и ниже. Остановка на 13.хх ? И смортеть не хочется в сторону обменок, так как никакой интриги, даже намёков в сторону роста доляра. Скукота, панове. Маркарова устроила градиозную, небывалую тряску доларовых матрасных хомяков. Это она или какойц другой финансовый гений устроил этот армагеддон? ПРи Лере 200 баксов этого не было. Пр ней такого беспредела гривны не было. Квартиры в доларовом эквиваленте растут. Сбережения в в доляре танут изо дня в день, из недели в неделюЮ из месяца в месяц. Сначала загнали простой народ в этот никомуненужный бакс. Это ж суметь на ровном месте в сентябре 2018 года па28.20 курс поднять?! Загоняли 4 года подряд в бакс па 50 копеек в день.! Это ж надо так уметь! А сейчас доляр никомуненужен! Никому не нужен доляр! Что знают нерезы, чего мы не знаем? Почему по самые вуха у гривну залезни ня ярды баксов в стране, где перманентный военный конфликт. НЕ верится в происходящее. Чувство, что грандиозная афёра то ли случилась в 2014-2018 годах (загнали с 8 до 28), то ли сейчас эта афёра происходит с 28 до 13 нагибают долар.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 12 гру, 2019 15:54, всього редагувалось 5 разів.
А где увидеть, как менялась ставка в этом году? Начинали вроде с 18, потом очень медленно (по пол шишечки) опускались до 16,5 потом, в октябре(?) сбросили відсоток до 15,5 и вот дожились до 13,5... Так приблизительно?
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць) Починає діяти з............12.12.2019.............13.12.2019 дата розрахунку...........11.12.2019.............12.12.2019 Долар США..................2360,3546..............2356,3276 После полудня курс практически не изменился. Открылись на 4 копейки выше вчерашнего закрытия, отыгрывая провал в самом конце сессии. К 10-30 на 2 копейки опустились. В 11 потеряли копейку, а к 11-30 еще половинку. К полудню приподняли биды на 0.5 копейки, сузив спред до 1.5 копеек. После 12 котировки надолго остановились. Только с 14-30 начался небольшой рост с одновременным расширением спреда, которое свидетельствует о сворачивании активности. За час выросли на 1.5 копейки. Официальный курс встретили котировками 23.5650 - 23.5950. За день котировки снизились на 1.5 копейки относительно открытия и выросли на 2.5 копейки относительно вчерашнего закрытия. НБУ вчера выкупил 57.5 млн. Коррсчета практически не изменились. По отдельным позициям тоже ничего выдающегося.
Этот день в истории: 2017 - 2717.71 (-361) 2018 - 2780.81 (-424)
asti написав:А где увидеть, как менялась ставка в этом году? Начинали вроде с 18, потом очень медленно (по пол шишечки) опускались до 16,5 потом, в октябре(?) сбросили відсоток до 15,5 и вот дожились до 13,5... Так приблизительно?