Додано: Чет 12 гру, 2019 15:42

Єх, запороли всю романтику, длившуюся лет 20.

Бегать за доляром по складкому курсу. Это ж целое хобби было, как охота или рыбалка.

А теперь оглядываясь назад, делаешь вывод: напрасно потрченные деньги и время на это дурацкое хобби: вузувать кеды и по валютным кассам. Чего стоила Ксюха на роликах. Легенда была.

А теперь знаешь, что чем дальше, тем курс ниже и ниже. Остановка на 13.хх ?

И смортеть не хочется в сторону обменок, так как никакой интриги, даже намёков в сторону роста доляра. Скукота, панове.

Маркарова устроила градиозную, небывалую тряску доларовых матрасных хомяков.

Это она или какойц другой финансовый гений устроил этот армагеддон? ПРи Лере 200 баксов этого не было. Пр ней такого беспредела гривны не было.

Квартиры в доларовом эквиваленте растут.

Сбережения в в доляре танут изо дня в день, из недели в неделюЮ из месяца в месяц.

Сначала загнали простой народ в этот никомуненужный бакс. Это ж суметь на ровном месте в сентябре 2018 года па28.20 курс поднять?!

Загоняли 4 года подряд в бакс па 50 копеек в день.!

Это ж надо так уметь!

А сейчас доляр никомуненужен! Никому не нужен доляр!

Что знают нерезы, чего мы не знаем? Почему по самые вуха у гривну залезни ня ярды баксов в стране, где перманентный военный конфликт.

НЕ верится в происходящее.

Чувство, что грандиозная афёра то ли случилась в 2014-2018 годах (загнали с 8 до 28), то ли сейчас эта афёра происходит с 28 до 13 нагибают долар.