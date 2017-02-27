Додано: Чет 12 гру, 2019 16:26

...на "підсвідомому рівні" і по настроях колег "по цеху".... - то, наче справді, - торгівля падає... - чи то, загорнувшись у простирадло, повзе на цвинтар...

- а от, по моїх записах.... - то, наче, топчемось на місці!

(хоч більш детально буду знати, коли зроблю підрахуя за рік)