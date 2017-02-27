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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3022302330243025

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 423
Не нижче 24.50
50%
213
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
3%
14
23.00 - 23.24
5%
20
Нижче 23.00
13%
55
Всього голосів : 423
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:01

  АндрейМ написав:
  Replay написав:От притока спекулятивного бабла в ОВГЗ, от укрепления гривни, в Украине не будут строить новые заводы и фабрики, не появится спрос на высокоинтеллектуальную раб. силу, на технологии... следовательно, не будут нужны и учителя, врачи.

Другие валюты реагируют на макростатистику, а у нас производство падает, торговля падает, экспорт падает, а гривна все укрепляется, и приплыву валюты (не в технологии, производство и рабочие места, как Вы сказали, а проедание) радуются все. И когда ее укрепление объясняют макроэкономической ситуацией, то хочется спросить понимают ли наш МП, Глава НБУ о чем они говорят? Монетарная политика НБУ душит реальный сектор, но, похоже, об этом мало кто думает. О какой Украине 2025-года они могут думать?

можно статистические данные что "производство падает, торговля падает, экспорт падает", за этот период по сравнению хотя бы с прошлым или позапрошлым годом?
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:01

  Ukrainian написав:
  super_mohito написав:НБУ: Ставку понизили до 13,5%

В январе до 11%
В какой банк лучше положить гривну под хорошие проценты.

В 2013 ставка 6.5% але щось не було дешевих кредитів в скаженого росту екон

бо в Україні вона не працює
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Долар США..................2360,3546..............2356,3276

... я ще в грі :D
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:16

  greenozon написав:
  asti написав:А где увидеть, как менялась ставка в этом году?
https://index.minfin.com.ua/ua/banks/nbu/refinance/
Спасибо.
Интересно, почему в 2001, когда все было тихо и спокойно, были такие конские ставки, 25-21-19...??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

За 10 місяців 2019 року перекази трудових мігрантів з-за кордону становили 9,7 мільярдів доларів, до кінця року у НБУ очікують близько 11,5 мільярдів доларів.
Про це заявив на брифінгу заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб.
"Щодо приватних переказів з-за кордону, наразі актуальна цифра за 10 місяців - це 9,7 мільярда доларів. Це майже як минулого року: тоді було на 7% нижчою. На кінець року ми очікуємо 11,5 мільярдів доларів", - сказав він.

За його словами, така тенденція свідчить про сповільнення темпів міграції з України.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:24

  Долярчик написав:... то що, хтось цієї зими планував собі купити квартиру в новобудові?
- розкажіть, які відчуття при зростанні цін на новобуди і падіння курсу долара?

Очень больно
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:26

... торгуй, не торгуй.... ©®™)))))

...на "підсвідомому рівні" і по настроях колег "по цеху".... - то, наче справді, - торгівля падає... - чи то, загорнувшись у простирадло, повзе на цвинтар...
- а от, по моїх записах.... - то, наче, топчемось на місці!
(хоч більш детально буду знати, коли зроблю підрахуя за рік)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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