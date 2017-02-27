Replay написав:От притока спекулятивного бабла в ОВГЗ, от укрепления гривни, в Украине не будут строить новые заводы и фабрики, не появится спрос на высокоинтеллектуальную раб. силу, на технологии... следовательно, не будут нужны и учителя, врачи.
Другие валюты реагируют на макростатистику, а у нас производство падает, торговля падает, экспорт падает, а гривна все укрепляется, и приплыву валюты (не в технологии, производство и рабочие места, как Вы сказали, а проедание) радуются все. И когда ее укрепление объясняют макроэкономической ситуацией, то хочется спросить понимают ли наш МП, Глава НБУ о чем они говорят? Монетарная политика НБУ душит реальный сектор, но, похоже, об этом мало кто думает. О какой Украине 2025-года они могут думать?
можно статистические данные что "производство падает, торговля падает, экспорт падает", за этот период по сравнению хотя бы с прошлым или позапрошлым годом?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
За 10 місяців 2019 року перекази трудових мігрантів з-за кордону становили 9,7 мільярдів доларів, до кінця року у НБУ очікують близько 11,5 мільярдів доларів. Про це заявив на брифінгу заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб. "Щодо приватних переказів з-за кордону, наразі актуальна цифра за 10 місяців - це 9,7 мільярда доларів. Це майже як минулого року: тоді було на 7% нижчою. На кінець року ми очікуємо 11,5 мільярдів доларів", - сказав він.
За його словами, така тенденція свідчить про сповільнення темпів міграції з України.
...на "підсвідомому рівні" і по настроях колег "по цеху".... - то, наче справді, - торгівля падає... - чи то, загорнувшись у простирадло, повзе на цвинтар... - а от, по моїх записах.... - то, наче, топчемось на місці! (хоч більш детально буду знати, коли зроблю підрахуя за рік)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!