RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3024302530263027>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 424
Не нижче 24.50
50%
213
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
3%
14
23.00 - 23.24
5%
21
Нижче 23.00
13%
55
Всього голосів : 424
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:09

  greenozon написав:на центровому обміннику по вебмані є сдєлкі по 22.8 - 22.9 вже !!!

Меньше спать надо! Они там уже больше недели по такому курсу есть. Добавьте туда еще 2.3-2.5% за обналичку, и получите те же 23.40 на приеме доллара в обменках. По 22.8-22.9 на ВМ сдают, а не покупают.
yuri_m
 
Повідомлень: 657
З нами з: 25.11.08
Подякував: 40 раз.
Подякували: 368 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:12

  twin написав:
  Andrew_ написав:
  Долярчик написав:... то що, хтось цієї зими планував собі купити квартиру в новобудові?
- розкажіть, які відчуття при зростанні цін на новобуди і падіння курсу долара?

Очень больно

Чому? Все логічно, тепер за грн можна більше купити валюти, отже заплатити вищу ціну за житло, баланс)

Ага, можна, особенно когда почти все в валюте :mrgreen:
Andrew_
 
Повідомлень: 350
З нами з: 16.06.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

где это интересно за новострои валютой берут???
kwon
 
Повідомлень: 1630
З нами з: 20.03.13
Подякував: 80 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:23

  kwon написав:где это интересно за новострои валютой берут???
Микитась брал...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1585
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... виходить, що первинка ВІДПАДАЄ!
- тоді, мали б всі кинутись на вторинку з своїми долярами?(кому конче житло потрібно)
- а як справи на вторинці?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7347
З нами з: 19.10.15
Подякував: 485 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:46

Libo Деньги вернула через 5 рабочих дней (7 календарных). Не советую переводить большие суммы через Айбокс - оказалось, что ими могут попользоваться сотрудники Айбокса .. :?

Освоила схему покупки валюты на тревел-кард от ОТП банка. В кассе сегодня, например, продавали по 23,70, а по схеме можно было купить по 23,62. Надеюсь, что пригодится. 8)
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1413
З нами з: 07.08.09
Подякував: 305 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:47

  fler написав:Libo Деньги вернула через 5 рабочих дней (7 календарных). Не советую переводить большие суммы через Айбокс - оказалось, что ими могут попользоваться сотрудники Айбокса .. :?

Освоила схему покупки валюты на тревел-кард от ОТП банка. В кассе сегодня, например, продавали по 23,70, а по схеме можно было купить по 23,62. Надеюсь, что пригодится. 8)

Сегодня на улице в обменках по 23,43 днем продавали.
Поздравляют с удачной покупкой почти на 1% дороже.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 36420
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3513 раз.
Подякували: 8081 раз.
 
Профіль
38
7
2
1
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:48

С обеда Минйло немного подрос на пару копеек.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 36420
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3513 раз.
Подякували: 8081 раз.
 
Профіль
38
7
2
1
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:50

  kwon написав:где это интересно за новострои валютой берут???

Хто ж признаеться , возможно вы оттуда....
или стукачок :mrgreen: .
п.с. берут и дают документы :)шо приняли грн.
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2128
З нами з: 23.05.14
Подякував: 488 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:55

  NatiK написав:За 10 місяців 2019 року перекази трудових мігрантів з-за кордону становили 9,7 мільярдів доларів, до кінця року у НБУ очікують близько 11,5 мільярдів доларів.
Про це заявив на брифінгу заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб.
"Щодо приватних переказів з-за кордону, наразі актуальна цифра за 10 місяців - це 9,7 мільярда доларів. Це майже як минулого року: тоді було на 7% нижчою. На кінець року ми очікуємо 11,5 мільярдів доларів", - сказав він.

За його словами, така тенденція свідчить про сповільнення темпів міграції з України.


Эта тенденция свидетельствует о скором снижении переводов. Причин тому несколько.
1.Кто-то переезжает на постоянку всей семьей.
2.У кого-то умирают пожилые родители.
3. Начинают инвестировать в недвигу ТАМ, продавая жилье ЗДЕСЬ
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 36420
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3513 раз.
Подякували: 8081 раз.
 
Профіль
38
7
2
1
  #<1 ... 3024302530263027>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1634, 1635, 1636
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16356 2002768
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 гру, 2019 17:21
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 674, 675, 676
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6753 1485566
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 гру, 2019 13:17
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 31, 32, 33
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
328 46107
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 гру, 2019 21:59
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.