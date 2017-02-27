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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 гру, 2019 17:09
greenozon написав:
на центровому обміннику по вебмані є сдєлкі по 22.8 - 22.9 вже !!!
Меньше спать надо! Они там уже больше недели по такому курсу есть. Добавьте туда еще 2.3-2.5% за обналичку, и получите те же 23.40 на приеме доллара в обменках. По 22.8-22.9 на ВМ сдают, а не покупают.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 17:12
twin написав: Andrew_ написав: Долярчик написав:
... то що, хтось цієї зими планував собі купити квартиру в новобудові?
- розкажіть, які відчуття при зростанні цін на новобуди і падіння курсу долара?
Очень больно
Чому? Все логічно, тепер за грн можна більше купити валюти, отже заплатити вищу ціну за житло, баланс)
Ага, можна, особенно когда почти все в валюте
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Додано: Чет 12 гру, 2019 17:20
где это интересно за новострои валютой берут???
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kwon
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Додано: Чет 12 гру, 2019 17:23
kwon написав:
где это интересно за новострои валютой берут???
Микитась брал...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Чет 12 гру, 2019 17:40
... виходить, що первинка ВІДПАДАЄ!
- тоді, мали б всі кинутись на вторинку з своїми долярами?(кому конче житло потрібно)
- а як справи на вторинці?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Чет 12 гру, 2019 17:47
fler написав:Libo
Деньги вернула через 5 рабочих дней (7 календарных). Не советую переводить большие суммы через Айбокс - оказалось, что ими могут попользоваться сотрудники Айбокса ..
Освоила схему покупки валюты на тревел-кард от ОТП банка. В кассе сегодня, например, продавали по 23,70, а по схеме можно было купить по 23,62. Надеюсь, что пригодится.
Сегодня на улице в обменках по 23,43 днем продавали.
Поздравляют с удачной покупкой почти на 1% дороже.
Живите своим умом!
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Додано: Чет 12 гру, 2019 17:48
С обеда Минйло немного подрос на пару копеек.
Живите своим умом!
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Додано: Чет 12 гру, 2019 17:50
kwon написав:
где это интересно за новострои валютой берут???
Хто ж признаеться , возможно вы оттуда....
или стукачок
.
п.с. берут и дают документы
шо приняли грн.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 17:55
NatiK написав:
За 10 місяців 2019 року перекази трудових мігрантів з-за кордону становили 9,7 мільярдів доларів, до кінця року у НБУ очікують близько 11,5 мільярдів доларів.
Про це заявив на брифінгу заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб.
"Щодо приватних переказів з-за кордону, наразі актуальна цифра за 10 місяців - це 9,7 мільярда доларів. Це майже як минулого року: тоді було на 7% нижчою. На кінець року ми очікуємо 11,5 мільярдів доларів", - сказав він.
За його словами, така тенденція свідчить про сповільнення темпів міграції з України.
Эта тенденция свидетельствует о скором снижении переводов. Причин тому несколько.
1.Кто-то переезжает на постоянку всей семьей.
2.У кого-то умирают пожилые родители.
3. Начинают инвестировать в недвигу ТАМ, продавая жилье ЗДЕСЬ
Живите своим умом!
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