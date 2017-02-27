NatiK написав:За 10 місяців 2019 року перекази трудових мігрантів з-за кордону становили 9,7 мільярдів доларів, до кінця року у НБУ очікують близько 11,5 мільярдів доларів. Про це заявив на брифінгу заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб. "Щодо приватних переказів з-за кордону, наразі актуальна цифра за 10 місяців - це 9,7 мільярда доларів. Це майже як минулого року: тоді було на 7% нижчою. На кінець року ми очікуємо 11,5 мільярдів доларів", - сказав він.
За його словами, така тенденція свідчить про сповільнення темпів міграції з України.
Эта тенденция свидетельствует о скором снижении переводов. Причин тому несколько. 1.Кто-то переезжает на постоянку всей семьей. 2.У кого-то умирают пожилые родители. 3. Начинают инвестировать в недвигу ТАМ, продавая жилье ЗДЕСЬ
Или количество потенциальных гастарбайтеров уменьшается
NatiK написав:За 10 місяців 2019 року перекази трудових мігрантів з-за кордону становили 9,7 мільярдів доларів, до кінця року у НБУ очікують близько 11,5 мільярдів доларів. Про це заявив на брифінгу заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб. "Щодо приватних переказів з-за кордону, наразі актуальна цифра за 10 місяців - це 9,7 мільярда доларів. Це майже як минулого року: тоді було на 7% нижчою. На кінець року ми очікуємо 11,5 мільярдів доларів", - сказав він.
За його словами, така тенденція свідчить про сповільнення темпів міграції з України.
Эта тенденция свидетельствует о скором снижении переводов.
Не соглашусь, это скорее свидетельствует о том что переводы достигли своего максимума, а вывод будут они снижаться далее или наоборот расти или держаться на этом уровне, из этих данных сделать нельзя.
Адреналин написав:Не соглашусь, это скорее свидетельствует о том что переводы достигли своего максимума, а вывод будут они снижаться далее или наоборот расти или держаться на этом уровне, из этих данных сделать нельзя.
Это говорит только о том, что заигрались ребятки с курсом гривны. Смысл заробитчанину переводить сюда валюту и терять сразу на курсе 10%? При тех же самых ценах в гривне, как и в начале 2019 года. Жизнь в Украине фактически подорожала на те же 10%, и это не считая стандартной инфляции! Заробитчанину проще и выгоднее не переводить сюда деньги и потом жить на них тут, а сразу жить на них там. Этим искусственным курсом просто выдавливают людей не возвращаться сюда с заработков. Может расчищают поле под продажу земли? Меньше людей тут останется - меньше проблем с лишними ртами, которых выгонят с земли новые латифундисты.
yuri_m написав:Заробитчанину проще и выгоднее не переводить сюда деньги и потом жить на них тут, а сразу жить на них там. Этим искусственным курсом просто выдавливают людей не возвращаться сюда с заработков
Навпаки, втрачається сенс відриватись від сім'ї, на кілька місяців, якщо і вдома вже можна заробити майже стільки ж.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
yuri_m написав:Заробитчанину проще и выгоднее не переводить сюда деньги и потом жить на них тут, а сразу жить на них там. Этим искусственным курсом просто выдавливают людей не возвращаться сюда с заработков
Навпаки, втрачається сенс відриватись від сім'ї, на кілька місяців, якщо і вдома вже можна заробити майже стільки ж.
у нас много работы где платят 1500+ евро?(без Киева)
yuri_m написав:Заробитчанину проще и выгоднее не переводить сюда деньги и потом жить на них тут, а сразу жить на них там. Этим искусственным курсом просто выдавливают людей не возвращаться сюда с заработков
Навпаки, втрачається сенс відриватись від сім'ї, на кілька місяців, якщо і вдома вже можна заробити майже стільки ж.
Помиріться! Це протиріччя-за-формою дає однакові наслідки при будь-якому виборі, і наслідки ці геть сумні з точки зору валютних надходжень. Хоча друге більш обнадійливе для нашої багатостраждальної економіки