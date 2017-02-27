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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3025302630273028>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 424
Не нижче 24.50
50%
213
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
3%
14
23.00 - 23.24
5%
21
Нижче 23.00
13%
55
Всього голосів : 424
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 18:00

  zzzzzz написав:
  NatiK написав:За 10 місяців 2019 року перекази трудових мігрантів з-за кордону становили 9,7 мільярдів доларів, до кінця року у НБУ очікують близько 11,5 мільярдів доларів.
Про це заявив на брифінгу заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб.
"Щодо приватних переказів з-за кордону, наразі актуальна цифра за 10 місяців - це 9,7 мільярда доларів. Це майже як минулого року: тоді було на 7% нижчою. На кінець року ми очікуємо 11,5 мільярдів доларів", - сказав він.

За його словами, така тенденція свідчить про сповільнення темпів міграції з України.


Эта тенденция свидетельствует о скором снижении переводов. Причин тому несколько.
1.Кто-то переезжает на постоянку всей семьей.
2.У кого-то умирают пожилые родители.
3. Начинают инвестировать в недвигу ТАМ, продавая жилье ЗДЕСЬ


Или количество потенциальных гастарбайтеров уменьшается :)
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 18:01

  zzzzzz написав:
  fler написав:Libo
Освоила схему покупки валюты на тревел-кард от ОТП банка. В кассе сегодня, например, продавали по 23,70, а по схеме можно было купить по 23,62. Надеюсь, что пригодится. 8)

Сегодня на улице в обменках по 23,43 днем продавали.
Поздравляют с удачной покупкой почти на 1% дороже.



Та знаю, цель была схему изучить на будущее...Покупка, к счастью, не состоялась.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 18:03

zzzzzz

там дорого жить...

Разве что в FKK Sharks или в FKK World можно заказать на 20 минут за 40евро. :lol:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 18:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kwon написав:где это интересно за новострои валютой берут???

В КАН цены в эквиваленте доллара устанавливают.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 18:06

  zzzzzz написав:
  NatiK написав:За 10 місяців 2019 року перекази трудових мігрантів з-за кордону становили 9,7 мільярдів доларів, до кінця року у НБУ очікують близько 11,5 мільярдів доларів.
Про це заявив на брифінгу заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб.
"Щодо приватних переказів з-за кордону, наразі актуальна цифра за 10 місяців - це 9,7 мільярда доларів. Це майже як минулого року: тоді було на 7% нижчою. На кінець року ми очікуємо 11,5 мільярдів доларів", - сказав він.

За його словами, така тенденція свідчить про сповільнення темпів міграції з України.


Эта тенденция свидетельствует о скором снижении переводов.

Не соглашусь, это скорее свидетельствует о том что переводы достигли своего максимума, а вывод будут они снижаться далее или наоборот расти или держаться на этом уровне, из этих данных сделать нельзя.
Адреналин
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 18:13

  Адреналин написав:Не соглашусь, это скорее свидетельствует о том что переводы достигли своего максимума, а вывод будут они снижаться далее или наоборот расти или держаться на этом уровне, из этих данных сделать нельзя.

Это говорит только о том, что заигрались ребятки с курсом гривны. Смысл заробитчанину переводить сюда валюту и терять сразу на курсе 10%? При тех же самых ценах в гривне, как и в начале 2019 года. Жизнь в Украине фактически подорожала на те же 10%, и это не считая стандартной инфляции! Заробитчанину проще и выгоднее не переводить сюда деньги и потом жить на них тут, а сразу жить на них там. Этим искусственным курсом просто выдавливают людей не возвращаться сюда с заработков. Может расчищают поле под продажу земли? Меньше людей тут останется - меньше проблем с лишними ртами, которых выгонят с земли новые латифундисты.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 18:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вчера обсуждали вечные ценности
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Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 18:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:Заробитчанину проще и выгоднее не переводить сюда деньги и потом жить на них тут, а сразу жить на них там. Этим искусственным курсом просто выдавливают людей не возвращаться сюда с заработков

Навпаки, втрачається сенс відриватись від сім'ї, на кілька місяців, якщо і вдома вже можна заробити майже стільки ж.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 18:57

  lapay написав:
  yuri_m написав:Заробитчанину проще и выгоднее не переводить сюда деньги и потом жить на них тут, а сразу жить на них там. Этим искусственным курсом просто выдавливают людей не возвращаться сюда с заработков

Навпаки, втрачається сенс відриватись від сім'ї, на кілька місяців, якщо і вдома вже можна заробити майже стільки ж.

у нас много работы где платят 1500+ евро?(без Киева)
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 19:02

  lapay написав:
  yuri_m написав:Заробитчанину проще и выгоднее не переводить сюда деньги и потом жить на них тут, а сразу жить на них там. Этим искусственным курсом просто выдавливают людей не возвращаться сюда с заработков

Навпаки, втрачається сенс відриватись від сім'ї, на кілька місяців, якщо і вдома вже можна заробити майже стільки ж.

Помиріться! :D
Це протиріччя-за-формою дає однакові наслідки при будь-якому виборі, і наслідки ці геть сумні з точки зору валютних надходжень.
Хоча друге більш обнадійливе для нашої багатостраждальної економіки :D
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