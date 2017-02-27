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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3025302630273028

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 424
Не нижче 24.50
50%
213
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
3%
14
23.00 - 23.24
5%
21
Нижче 23.00
13%
55
Всього голосів : 424
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 19:11

Вместе с укреплением гривны частенько встречаю аналогичные новости и процессы "за поребриком".

Думаю, что процесс дешевения доллара можно считать объективным, и судя по всему - изменений не предвидится.

В январе будет видно, что там по Привату, и транзиту газа. Если форс-мажоров не выявится - мой зеленый танк объявит капитуляцию около 16-17 января, и в значительной степени перейдёт на сторону "самой красивой"

На данный момент переходить на сторону "самой красивой" - рискованно ("транзит", "приват", панический слив на наличке)

Доллар впервые с лета упал ниже 63 рублей
Рубль дорожает на Московской бирже в четверг, обновляя многомесячные рекорды против доллар и евро, на фоне растущих цен на нефть и итогов заседаний ФРС и ЕЦБ, которые просигнализировали о планах продолжать накачку рынков дешевой ликвидностью.
Впервые с конца июля курс доллара упал ниже 63 рублей: на 18.26 мск сделки с расчетом завтра проходили по 62,7425 рубля - на 53 копейки ниже уровней закрытия в среду.
Евро пробил отметку 70 впервые с 24 сентября и за 15 минут до окончания основной сессии и торговался по 69,8275 рубля - минимальному курсу с марта 2018 года. Относительно среды европейская валюта подешевела на 67 копеек.
Инъекцию бодрости рублю еще накануне вколола Федеральная резервная система: на заседании в среду подавляющее большинство голосующих членов ФРС - 13 из 17 - высказались за то, чтобы трижды пониженная ключевая ставка оставалась неизменной весь следующий год. «Возврата к периоду повышения процентных ставок ФРС в ближайшее время также не планирует», - констатирует замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова: на этом фоне доллар дешевеет к ключевым валютам, дорожает золото и акции.
В четверг эстафету ФРС подхватил Европейский центробанк. По итогам первого заседания с новым главой в лице Кристин Лагард,ЕЦБ оставил неизменными процентные ставки (-0,5% по депозитам) и пообещал продолжать «поддерживать экономически рост».
Эту поддержку обеспечивает печатный станок ЕЦБ, ежемесячно заливающий в рынки 20 млрд евро свежей ликвидности через операции по скупке активов.
К хору центробанков присоединилась администрация Дональда Трампа, которая, по данным The Wall Street Journal, готова вдвое снизить действующие пошлины на китайские товары и отказаться от нового раунда, запланированного на 15 декабря.
Смягчение политики центробанков, снабжающих рынки дешевыми деньгами, вызвало новую волну притока капитала в валюты развивающихся рынков. «С начала декабря мы видим новую волну переоценки кредитных рисков emerging markets, при этом оценки России оказались на уровнях, которые ещё полгода назад невозможно было даже представить», - констатирует директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.
Страховка от дефолта России - 5-летние CDS, которые принято считать барометром риска инвестирования в ту или иную страну, - обновляет исторические минимумы цен. Их текущее значение - 56 пунктов - существенно ниже даже чем было до кризиса 2008 года.
«Впервые, за всю историю кредитные риски России оцениваются ниже, чем кредитные риски Саудовской Аравии, Польши - стран с рейтингом А», - говорит Тремасов.
За счет укрепления рубля рекордно с мая (на 2,62%) вырос индекс РТС: он закрыл торги на отметке 1501,53 пункта, обновив максимум с 2013 года.
«Укрепление российской валюты, с одной стороны, представляется процессом, объективно отражающим влияние как роста спроса на высокую доходность, так и наличия в долгосрочном периоде потенциала ускорения инфляции в развитых странах», - говорит аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин.
Впрочем, добавляет он, в этом процессе есть и существенная спекулятивная составляющая: «Текущее сокращение оценочных рисков инфляции и инвестиций в России сопровождается крайне низкими темпами экономического роста и ростом кредитных рисков».

https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/dollar-vpervye-s-leta-upal-nizhe-63-rubley-1028759532
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 19:15

  Вкладчик1234 написав:Вместе с укреплением гривны частенько встречаю аналогичные новости и процессы "за поребриком".

Думаю, что процесс дешевения доллара можно считать объективным, и судя по всему - изменений не предвидится.
Доллар впервые с лета упал ниже 63 рублей

Это стандартный процесс для конца года. Идет большой вал налоговых платежей и подготовка к нему. Все прекрасно знают, что каждый год к концу декабря национальные валюты на просторах бывшего СССР традиционно крепчают из-за длинных праздников и финального сбора налогов, чтобы по максимуму выполнить годовой план. Так что ничего удивительного.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 19:38

  Вкладчик1234 написав:Вместе с укреплением гривны частенько встречаю аналогичные новости и процессы "за поребриком".

Думаю, что процесс дешевения доллара можно считать объективным, и судя по всему - изменений не предвидится.

В январе будет видно, что там по Привату, и транзиту газа. Если форс-мажоров не выявится - мой зеленый танк объявит капитуляцию около 16-17 января, и в значительной степени перейдёт на сторону "самой красивой"

На данный момент переходить на сторону "самой красивой" - рискованно ("транзит", "приват", панический слив на наличке)



Я тоже на эту тему думал. У меня сейчас соотношение примерно 50/50
Так вот я вчера анализировал когда Казначейство начинает под конец года выбрасывать максимально денег что-бы выполнить план по расходам бюджета.
Проанализирова доступные данные за три года 2016-2018 я увидел что всплеск переводов начинается после 21 декабря ( а иногда даже с 24 декабря )
Я это все виду к тому что в последнюю неделю декабря будет вкинуто максимальное кол-во гривны. Что-бы выполнить планы по расходам бюджета. Это будет делать не только держ бюджет, но и местные бюджеты, которые тоже не спешат все статьи расходов финансировать, а откладывают все на последний момент.

Чисто по дефициту держбюджета, по данным за 10 месяцев смогли превысить расходы над доходами только на 30 млрд. А должно быть 91 млрд.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 19:49

  yuri_m написав:
  Вкладчик1234 написав:Вместе с укреплением гривны частенько встречаю аналогичные новости и процессы "за поребриком".

Думаю, что процесс дешевения доллара можно считать объективным, и судя по всему - изменений не предвидится.
Доллар впервые с лета упал ниже 63 рублей

Это стандартный процесс для конца года. Идет большой вал налоговых платежей и подготовка к нему. Все прекрасно знают, что каждый год к концу декабря национальные валюты на просторах бывшего СССР традиционно крепчают из-за длинных праздников и финального сбора налогов, чтобы по максимуму выполнить годовой план. Так что ничего удивительного.

Это известно.
Но я говорил, что похоже, что доллар дешевеет объективно, и пока не видно причин для разворота тренда.
Поэтому я присматриваю лучший момент для выхода из доллара. Даты, когда что-то станет ясно, а заодно и прорвёт "бюджетную гривневую дамбу" - я назвал :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 19:52

  zzzzzz написав:Так вот я вчера анализировал когда Казначейство начинает под конец года выбрасывать максимально денег что-бы выполнить план по расходам бюджета.
Проанализирова доступные данные за три года 2016-2018 я увидел что всплеск переводов начинается после 21 декабря ( а иногда даже с 24 декабря )

Получается, что через неделю будет идеальный вариант, даже прикупить немного доллара.
И возможно даже получить профит приблизительно через 3 недели после покупки
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 19:54

  Вкладчик1234 написав:
  yuri_m написав:
  Вкладчик1234 написав:Вместе с укреплением гривны частенько встречаю аналогичные новости и процессы "за поребриком".

Думаю, что процесс дешевения доллара можно считать объективным, и судя по всему - изменений не предвидится.
Доллар впервые с лета упал ниже 63 рублей

Это стандартный процесс для конца года. Идет большой вал налоговых платежей и подготовка к нему. Все прекрасно знают, что каждый год к концу декабря национальные валюты на просторах бывшего СССР традиционно крепчают из-за длинных праздников и финального сбора налогов, чтобы по максимуму выполнить годовой план. Так что ничего удивительного.

Это известно.
Но я говорил, что похоже, что доллар дешевеет объективно, и пока не видно причин для разворота тренда.
Поэтому я присматриваю лучший момент для выхода из доллара. Даты, когда что-то станет ясно, а заодно и прорвёт "бюджетную гривневую дамбу" - я назвал :)

Россиянчег, выходи из доллара по 21
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 20:03

... вечірній оф-топчик про торгівлю...

... моя знайома, яка торгує шмотками - закупляється на Хмельницькому ринку....
- от вона недавно, походила по своїх оптовиках з питанням: "... мені наступного року потрібно буде доки на товар, так як переходемо на РРО!"
... і що ви думаєте?
- всі відмовчуються.....

- а вона мені каже, що більшість з тих оптовиків - на ПЕРШІЙ :shock: категорії!!!
- каже, як так! - вони, навіть, на 2-й категорії працювати не можуть/не мають права, а вони ще й на першій сидять! :shock:

- кажете, ну і де я маю наступного року брати доки на товар, якщо жоден оптовик їх не дає/не має!!!(майже все ж Китай! )

- то що скажкте/порадите, панове?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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