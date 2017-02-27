Доллар впервые с лета упал ниже 63 рублей

Рубль дорожает на Московской бирже в четверг, обновляя многомесячные рекорды против доллар и евро, на фоне растущих цен на нефть и итогов заседаний ФРС и ЕЦБ, которые просигнализировали о планах продолжать накачку рынков дешевой ликвидностью.

Впервые с конца июля курс доллара упал ниже 63 рублей: на 18.26 мск сделки с расчетом завтра проходили по 62,7425 рубля - на 53 копейки ниже уровней закрытия в среду.

Евро пробил отметку 70 впервые с 24 сентября и за 15 минут до окончания основной сессии и торговался по 69,8275 рубля - минимальному курсу с марта 2018 года. Относительно среды европейская валюта подешевела на 67 копеек.

Инъекцию бодрости рублю еще накануне вколола Федеральная резервная система: на заседании в среду подавляющее большинство голосующих членов ФРС - 13 из 17 - высказались за то, чтобы трижды пониженная ключевая ставка оставалась неизменной весь следующий год. «Возврата к периоду повышения процентных ставок ФРС в ближайшее время также не планирует», - констатирует замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова: на этом фоне доллар дешевеет к ключевым валютам, дорожает золото и акции.

В четверг эстафету ФРС подхватил Европейский центробанк. По итогам первого заседания с новым главой в лице Кристин Лагард,ЕЦБ оставил неизменными процентные ставки (-0,5% по депозитам) и пообещал продолжать «поддерживать экономически рост».

Эту поддержку обеспечивает печатный станок ЕЦБ, ежемесячно заливающий в рынки 20 млрд евро свежей ликвидности через операции по скупке активов.

К хору центробанков присоединилась администрация Дональда Трампа, которая, по данным The Wall Street Journal, готова вдвое снизить действующие пошлины на китайские товары и отказаться от нового раунда, запланированного на 15 декабря.

Смягчение политики центробанков, снабжающих рынки дешевыми деньгами, вызвало новую волну притока капитала в валюты развивающихся рынков. «С начала декабря мы видим новую волну переоценки кредитных рисков emerging markets, при этом оценки России оказались на уровнях, которые ещё полгода назад невозможно было даже представить», - констатирует директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

Страховка от дефолта России - 5-летние CDS, которые принято считать барометром риска инвестирования в ту или иную страну, - обновляет исторические минимумы цен. Их текущее значение - 56 пунктов - существенно ниже даже чем было до кризиса 2008 года.

«Впервые, за всю историю кредитные риски России оцениваются ниже, чем кредитные риски Саудовской Аравии, Польши - стран с рейтингом А», - говорит Тремасов.

За счет укрепления рубля рекордно с мая (на 2,62%) вырос индекс РТС: он закрыл торги на отметке 1501,53 пункта, обновив максимум с 2013 года.

«Укрепление российской валюты, с одной стороны, представляется процессом, объективно отражающим влияние как роста спроса на высокую доходность, так и наличия в долгосрочном периоде потенциала ускорения инфляции в развитых странах», - говорит аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин.

Впрочем, добавляет он, в этом процессе есть и существенная спекулятивная составляющая: «Текущее сокращение оценочных рисков инфляции и инвестиций в России сопровождается крайне низкими темпами экономического роста и ростом кредитных рисков».