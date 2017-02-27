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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 30273028302930303031>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 424
Не нижче 24.50
50%
213
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
3%
14
23.00 - 23.24
5%
21
Нижче 23.00
13%
55
Всього голосів : 424
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 20:16

Товагищи, а не подскажет ли кто можно ли в п24 купить с гривневой карты на валютную кдв этой самой валюты без комиссии за зачисление?
Спасибо.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 20:18

:oops:
  freeze написав:
Долярчик написав:- кажете, ну і де я маю наступного року брати доки на товар, якщо жоден оптовик їх не дає/не має!!!(майже все ж Китай! )

- то що скажете/порадите, панове?


Успокойтесь, с 1 января 2021 года вводится, а пока наступает только 2020 год, там видно будет.

....ну так, але вона(знайома) вже випитує за доки, а їх "ніхт нєма!" :mrgreen:

- але головне в іншому!
- бачите, які "крупні воротіли"(в Хмельницьку) і то на ПЕРШІЙ категорії! :shock: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 20:22

  Вкладчик1234 написав:Но я говорил, что похоже, что доллар дешевеет объективно, и пока не видно причин для разворота тренда.
Поэтому я присматриваю лучший момент для выхода из доллара. Даты, когда что-то станет ясно, а заодно и прорвёт "бюджетную гривневую дамбу" - я назвал :)



Объективно дорожает гривна.
Доллар сегодня тоже подорожал в мире на оптимизме вокруг торговых споров между США и Китаем. 15 декабря очередная реперная дата. Или введут,или не введут новые пошлины. Еще сегодня рынки подгрел Ворлд стрит жорнал - они заявили что есть инсайд что США еще и снимут пошлины на сумму более 300 млрд.

Сегодня еще и вышли плохие данные по безработице, но этот негатив перекрыли слухи про пошлины.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 20:26

  500 написав:Товагищи, а не подскажет ли кто можно ли в п24 купить с гривневой карты на валютную кдв этой самой валюты без комиссии за зачисление?
Спасибо.

Хитрый как лиса))
И шоб ещё и новыми налом сразу снять :?: :lol:
или месяц ждать или комис госбанку
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 20:37

  Vlad442 написав:Можно вопрос?
Зачем правительство занимает через ОВГЗ такие суммы? Какая цель и смысл? Зачем им деньги?
Если какие-то мощные проекты, кинуть всех и объявить дефолт, или спасение от финансовой катастрофы, я могу понять, если нет, тогда такая экономическая политика это преступление. Бессмысленное и за которое придется всем расплачиваться.
Почему люди спокойно на это смотрят и не возмущаются? Не спрашивают "на что занимаем"?


Коеф.паритету вже й за минулі роки йшов до критичних значень:
Коеф.паритету країн світу за 2015р. Новий "рекорд" України.
А цього року – буде і поготів...

Тобто – вже є підстави для зриву курсу, падіння номінального ВВП і вирішення проблеми "варантів"...
Навіть розвинуті ж країни світу наввипередки опускають власні валюти для здобуття торг.переваг. А тут ми ще й на виплатах держ.боргу могли би зекономити...

Важко уявити, що вся суч.влада в Україні вирішила підіграти іноземним позичальникам і штучно підіймає гривню...
Які ж то мали би бути "відкати"!?
Чи який компромат!??

Але хто знає інше пояснення всій цій ситуації!?

І як довго українці дозволять себе доїти держборгами в "посиленому режимі"!?
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
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Bobua
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 20:42

  Мизантрóп написав:
  500 написав:Товагищи, а не подскажет ли кто можно ли в п24 купить с гривневой карты на валютную кдв этой самой валюты без комиссии за зачисление?
Спасибо.

Хитрый как лиса))
И шоб ещё и новыми налом сразу снять :?: :lol:
или месяц ждать или комис госбанку


Чего ж хитрая? Напрямую на вклад не видно как сделать. Если можете - подскажите пожалйста.
500
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 20:55

  Вкладчик1234 написав:
  zzzzzz написав:Так вот я вчера анализировал когда Казначейство начинает под конец года выбрасывать максимально денег что-бы выполнить план по расходам бюджета.
Проанализирова доступные данные за три года 2016-2018 я увидел что всплеск переводов начинается после 21 декабря ( а иногда даже с 24 декабря )

Получается, что через неделю будет идеальный вариант, даже прикупить немного доллара.
И возможно даже получить профит приблизительно через 3 недели после покупки

Два роки підряд здавав долар на 2-му тижні січня.
Цього року хотілось би вийти хоча б по 25. Буду коригувати корзину на 60/40% долар гривня. Стовпці чекають.
Подивимось, що із того вийде.
Ф 23,30/23,51
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 20:57

  Realist написав:
  Вкладчик1234 написав:
  zzzzzz написав:Так вот я вчера анализировал когда Казначейство начинает под конец года выбрасывать максимально денег что-бы выполнить план по расходам бюджета.
Проанализирова доступные данные за три года 2016-2018 я увидел что всплеск переводов начинается после 21 декабря ( а иногда даже с 24 декабря )

Получается, что через неделю будет идеальный вариант, даже прикупить немного доллара.
И возможно даже получить профит приблизительно через 3 недели после покупки

Два роки підряд здавав долар на 2-му тижні січня.
Цього року хотілось би вийти хоча б по 25. Буду коригувати корзину на 60/40% долар гривня. Стовпці чекають.
Подивимось, що із того вийде.
Ф 23,30/23,51

по 25 вам не дадут сдать ближайшие пару лет
0ptima
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 21:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  500 написав:Напрямую на вклад не видно как сделать
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 21:06

  0ptima написав:
  Realist написав:Два роки підряд здавав долар на 2-му тижні січня.
Цього року хотілось би вийти хоча б по 25. Буду коригувати корзину на 60/40% долар гривня. Стовпці чекають.
Подивимось, що із того вийде.
Ф 23,30/23,51
по 25 вам не дадут сдать ближайшие пару лет
Как минимум...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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