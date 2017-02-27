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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 гру, 2019 20:16
Товагищи, а не подскажет ли кто можно ли в п24 купить с гривневой карты на валютную кдв этой самой валюты без комиссии за зачисление?
Спасибо.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 20:18
freeze написав:
Долярчик написав:- кажете, ну і де я маю наступного року брати доки на товар, якщо жоден оптовик їх не дає/не має!!!(майже все ж Китай! )
- то що скажете/порадите, панове?
Успокойтесь, с 1 января 2021 года вводится, а пока наступает только 2020 год, там видно будет.
....ну так, але вона(знайома) вже випитує за доки, а їх "ніхт нєма!"
- але головне в іншому!
- бачите, які "крупні воротіли"(в Хмельницьку) і то на ПЕРШІЙ категорії!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Чет 12 гру, 2019 20:22
Вкладчик1234 написав:
Но я говорил, что похоже, что доллар дешевеет объективно, и пока не видно причин для разворота тренда.
Поэтому я присматриваю лучший момент для выхода из доллара. Даты, когда что-то станет ясно, а заодно и прорвёт "бюджетную гривневую дамбу" - я назвал
Объективно дорожает гривна.
Доллар сегодня тоже подорожал в мире на оптимизме вокруг торговых споров между США и Китаем. 15 декабря очередная реперная дата. Или введут,или не введут новые пошлины. Еще сегодня рынки подгрел Ворлд стрит жорнал - они заявили что есть инсайд что США еще и снимут пошлины на сумму более 300 млрд.
Сегодня еще и вышли плохие данные по безработице, но этот негатив перекрыли слухи про пошлины.
Живите своим умом!
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Додано: Чет 12 гру, 2019 20:26
500 написав:
Товагищи, а не подскажет ли кто можно ли в п24 купить с гривневой карты на валютную кдв этой самой валюты без комиссии за зачисление?
Спасибо.
Хитрый как лиса))
И шоб ещё и новыми налом сразу снять
или месяц ждать или комис госбанку
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Додано: Чет 12 гру, 2019 20:37
Vlad442 написав:
Можно вопрос?
Зачем правительство занимает через ОВГЗ такие суммы? Какая цель и смысл? Зачем им деньги?
Если какие-то мощные проекты, кинуть всех и объявить дефолт, или спасение от финансовой катастрофы, я могу понять, если нет, тогда такая экономическая политика это преступление. Бессмысленное и за которое придется всем расплачиваться.
Почему люди спокойно на это смотрят и не возмущаются? Не спрашивают "на что занимаем"?
Коеф.паритету вже й за минулі роки йшов до критичних значень:Коеф.паритету країн світу за 2015р. Новий "рекорд" України.
А цього року – буде і поготів...
Тобто – вже є підстави для зриву курсу, падіння номінального ВВП і вирішення проблеми "варантів"...
Навіть розвинуті ж країни світу наввипередки опускають власні валюти для здобуття торг.переваг. А тут ми ще й на виплатах держ.боргу могли би зекономити...
Важко уявити, що вся суч.влада в Україні вирішила підіграти іноземним позичальникам і штучно підіймає гривню...
Які ж то мали би бути "відкати"!?
Чи який компромат!??
Але хто знає інше пояснення всій цій ситуації!?
І як довго українці дозволять себе доїти держборгами в "посиленому режимі"!?
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
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Bobua
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Додано: Чет 12 гру, 2019 20:42
Мизантрóп написав: 500 написав:
Товагищи, а не подскажет ли кто можно ли в п24 купить с гривневой карты на валютную кдв этой самой валюты без комиссии за зачисление?
Спасибо.
Хитрый как лиса))
И шоб ещё и новыми налом сразу снять
или месяц ждать или комис госбанку
Чего ж хитрая? Напрямую на вклад не видно как сделать. Если можете - подскажите пожалйста.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 20:55
Вкладчик1234 написав: zzzzzz написав:
Так вот я вчера анализировал когда Казначейство начинает под конец года выбрасывать максимально денег что-бы выполнить план по расходам бюджета.
Проанализирова доступные данные за три года 2016-2018 я увидел что всплеск переводов начинается после 21 декабря ( а иногда даже с 24 декабря )
Получается, что через неделю будет идеальный вариант, даже прикупить немного доллара.
И возможно даже получить профит приблизительно через 3 недели после покупки
Два роки підряд здавав долар на 2-му тижні січня.
Цього року хотілось би вийти хоча б по 25. Буду коригувати корзину на 60/40% долар гривня. Стовпці чекають.
Подивимось, що із того вийде.
Ф 23,30/23,51
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Realist
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Додано: Чет 12 гру, 2019 20:57
Realist написав: Вкладчик1234 написав: zzzzzz написав:
Так вот я вчера анализировал когда Казначейство начинает под конец года выбрасывать максимально денег что-бы выполнить план по расходам бюджета.
Проанализирова доступные данные за три года 2016-2018 я увидел что всплеск переводов начинается после 21 декабря ( а иногда даже с 24 декабря )
Получается, что через неделю будет идеальный вариант, даже прикупить немного доллара.
И возможно даже получить профит приблизительно через 3 недели после покупки
Два роки підряд здавав долар на 2-му тижні січня.
Цього року хотілось би вийти хоча б по 25. Буду коригувати корзину на 60/40% долар гривня. Стовпці чекають.
Подивимось, що із того вийде.
Ф 23,30/23,51
по 25 вам не дадут сдать ближайшие пару лет
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0ptima
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Додано: Чет 12 гру, 2019 21:04
500 написав:
Напрямую на вклад не видно как сделать
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Додано: Чет 12 гру, 2019 21:06
0ptima написав: Realist написав:
Два роки підряд здавав долар на 2-му тижні січня.
Цього року хотілось би вийти хоча б по 25. Буду коригувати корзину на 60/40% долар гривня. Стовпці чекають.
Подивимось, що із того вийде.
Ф 23,30/23,51
по 25 вам не дадут сдать ближайшие пару лет
Как минимум...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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