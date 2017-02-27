У меня нет смарта, а из приват24 предлагает открывать только с усд карты. Есть другая информация, пожалуйста? (с)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 гру, 2019 21:14
Додано: Чет 12 гру, 2019 21:16
Realist
До НГ вряд ли 25 будет, а вот уже к концу января на 27-28 быстро улетим
Додано: Чет 12 гру, 2019 21:18
Давайте для начала вы перечислите где неквалифицированным заробитчанам платят полторы плюс тясячи евро. Если при этом еще и напрягаться не надо, давайте адрес и я поеду.
За " у нас" могу сказать следующее: 400грн рабочий день на стройке налом на руки, требование одно - работать, квалификация - чуть выше олигофрена.
Поди найди кто работать будет.
А с квалификацией - "я умею что-то делать", з/п штука баксов - вообще не проблема.
Требование одно - работать. По нашим меркам это называют "вкалывать".
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Чет 12 гру, 2019 21:19
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 12 гру, 2019 21:22, всього редагувалось 2 разів.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 12 гру, 2019 21:22
Щось ви дуже скоро розслабились. Всі гроші які зараз прийшли і приходять в Україну поки що далі ОВДП і банківського сектору не йдуть. Кредитування юросіб не росте. (zzzzzz наводив статистику). Експорт повністю залежить від кон'юнктури ринку. В найближчі 1-2 роки згідно циклічності має настати світова криза. Реформа суддівської системи буксує, будівельна галузь на порозі лихоманки, ціни в гривні не знижуються (я можу перелічувати довго)
А ви пишете про найближчі роки.
Я би не взявся прогнозувати навіть що буде цієї весни чи літа. Назва мого нікнейму говорить сама за себе.
Буду коригувати % гривні в залежності від курсу який запропонує ринок в зазначені мною терміни. Маю купівлі на всіх рівнях починаючи від 26,3 і нижче (вище не має). Але точно не буду міняти в "гривневий збиток". Нехай краще у валюті залишиться.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Чет 12 гру, 2019 21:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
тролинг ?
следующий вопрос где взять гривну?
viewtopic.php?p=4739581#p4739581
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Чет 12 гру, 2019 21:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 12 гру, 2019 21:30
я гребу даже в кредит, меньше ем но покупаю долари
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Чет 12 гру, 2019 21:34
Что есть первая категория? по какой классификации?
Додано: Чет 12 гру, 2019 21:37
Еще раз напомню в ммм всем все платилось пока не приехали дяди с автоматам не посадили Мавроди и не увезли деньги на камазах...
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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