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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3027302830293030

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 424
Не нижче 24.50
50%
213
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
3%
14
23.00 - 23.24
5%
21
Нижче 23.00
13%
55
Всього голосів : 424
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 21:14

  Мизантрóп написав:
  500 написав:Напрямую на вклад не видно как сделать


У меня нет смарта, а из приват24 предлагает открывать только с усд карты. Есть другая информация, пожалуйста? (с)
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 21:16

Realist
До НГ вряд ли 25 будет, а вот уже к концу января на 27-28 быстро улетим
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 21:18

  Andrew_ написав:
  lapay написав:
  yuri_m написав:Заробитчанину проще и выгоднее не переводить сюда деньги и потом жить на них тут, а сразу жить на них там. Этим искусственным курсом просто выдавливают людей не возвращаться сюда с заработков

Навпаки, втрачається сенс відриватись від сім'ї, на кілька місяців, якщо і вдома вже можна заробити майже стільки ж.

у нас много работы где платят 1500+ евро?(без Киева)

Давайте для начала вы перечислите где неквалифицированным заробитчанам платят полторы плюс тясячи евро. Если при этом еще и напрягаться не надо, давайте адрес и я поеду.

За " у нас" могу сказать следующее: 400грн рабочий день на стройке налом на руки, требование одно - работать, квалификация - чуть выше олигофрена.
Поди найди кто работать будет.
А с квалификацией - "я умею что-то делать", з/п штука баксов - вообще не проблема.
Требование одно - работать. По нашим меркам это называют "вкалывать".
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 21:19

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Востаннє редагувалось ruvex в Чет 12 гру, 2019 21:22, всього редагувалось 2 разів.
Black Jack - White Business
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 21:22

  asti написав:
  0ptima написав:
  Realist написав:Два роки підряд здавав долар на 2-му тижні січня.
Цього року хотілось би вийти хоча б по 25. Буду коригувати корзину на 60/40% долар гривня. Стовпці чекають.
Подивимось, що із того вийде.
Ф 23,30/23,51
по 25 вам не дадут сдать ближайшие пару лет
Как минимум...

Щось ви дуже скоро розслабились. Всі гроші які зараз прийшли і приходять в Україну поки що далі ОВДП і банківського сектору не йдуть. Кредитування юросіб не росте. (zzzzzz наводив статистику). Експорт повністю залежить від кон'юнктури ринку. В найближчі 1-2 роки згідно циклічності має настати світова криза. Реформа суддівської системи буксує, будівельна галузь на порозі лихоманки, ціни в гривні не знижуються (я можу перелічувати довго)
А ви пишете про найближчі роки.
Я би не взявся прогнозувати навіть що буде цієї весни чи літа. Назва мого нікнейму говорить сама за себе.
Буду коригувати % гривні в залежності від курсу який запропонує ринок в зазначені мною терміни. Маю купівлі на всіх рівнях починаючи від 26,3 і нижче (вище не має). Але точно не буду міняти в "гривневий збиток". Нехай краще у валюті залишиться.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 21:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  500 написав:У меня нет смарта, а из приват24 предлагает открывать только с усд карты. Есть другая информация, пожалуйста? (с)

тролинг ?
следующий вопрос где взять гривну? :lol: :mrgreen:

viewtopic.php?p=4739581#p4739581
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 21:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  500 написав:Есть другая информация, пожалуйста? (с)


https://youtu.be/LwSiKg5F8Gs
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 21:30

  Долярчик написав:.......цікава річ, що всі розуміють(і я - теж ;) ), що явно з курсом "щось не те", і більшість думає, що от-от "пружина вистрілить", але!!!
- але чомусь, тут лише деякі, гребуть доляри на всю вільну гривню, а більшість в нерозумінні того, що відбуваються..... або СКИДАЮТЬ доляр, або просто панікують, незнаючи що робити?!

- чому так, якщо більшість "бачить явну пружину", але НЕ ГРЕБЕ ДОЛЯРИ НА ВСІ!?????

- скажете, що не знати, до якого рівня впадемо..... - так пох, до якого рівня, якщо потім - однозначний профіт при курсі 27-30-40!!!!!

- чи правда знаходиться поруч? ;) - і БІЛЬШІСТЬ РОЗУМІЄ, що курс може значно і НЕ вирости найближчим пів-року-рік?! ;)
я гребу даже в кредит, меньше ем но покупаю долари
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 21:34

  Долярчик написав::oops:
  freeze написав:
Долярчик написав:- кажете, ну і де я маю наступного року брати доки на товар, якщо жоден оптовик їх не дає/не має!!!(майже все ж Китай! )

- то що скажете/порадите, панове?


Успокойтесь, с 1 января 2021 года вводится, а пока наступает только 2020 год, там видно будет.

....ну так, але вона(знайома) вже випитує за доки, а їх "ніхт нєма!" :mrgreen:

- але головне в іншому!
- бачите, які "крупні воротіли"(в Хмельницьку) і то на ПЕРШІЙ категорії! :shock: :mrgreen:

Что есть первая категория? по какой классификации?
ROLF
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 21:37

  lapay написав:
  0ptima написав:во первых - в сл году мы ожидаем приток более 20 млрд долл в овгз

Зображення

Еще раз напомню в ммм всем все платилось пока не приехали дяди с автоматам не посадили Мавроди и не увезли деньги на камазах...
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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