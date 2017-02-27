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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 30293030303130323033>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 424
Не нижче 24.50
50%
213
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
3%
14
23.00 - 23.24
5%
21
Нижче 23.00
13%
55
Всього голосів : 424
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 21:44

yama
а хто в нас нині в ролі Сірожи Пантелеймоновіча ? :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 21:47

  Мизантрóп написав:
  500 написав:У меня нет смарта, а из приват24 предлагает открывать только с усд карты. Есть другая информация, пожалуйста? (с)

тролинг ?
следующий вопрос где взять гривну? :lol: :mrgreen:

viewtopic.php?p=4739581#p4739581


Гривна на карте. Хотелось из дома без комиссии.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 21:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ромасик написав:
  Ukrainian написав:В 2013 ставка 6.5% але щось не було дешевих кредитів в скаженого росту екон

бо в Україні вона не працює

Как и реальный рынок энергоресурсов, как и монетарная политика НБУ. В масштабах государства это все сложно и не практично, в противовес схеме "договорняка" - где все просто, надежно, быстро и прибыльно. Достаточно расставить своих людей.
Теперь же решили потрусить громаду, очередным "обоснованным" курсом, заплатив по долгам и убрав всякую мелочь перед аферой с землей, заодно надув шар ОВДП. Что из всего упомянутого относиться к реальному оздоровлению экономики и рабочим макро и микро экономическим показателям?
Каждая пришлая бригада работает в своем индивидуальном стиле, десятилетиями абсолютно не влияя на рост экономики государства, но ощутимо, каждый раз передвигая нужные фигуры в рейтинге Forbes.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 21:48

  greenozon написав:
  500 написав:Есть другая информация, пожалуйста? (с)


https://youtu.be/LwSiKg5F8Gs


По ссылке с комиссией
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 21:51

Садят атошников.
https://www.dsnews.ua/politics/sponsory ... 2019125600
Как тут не вспомнить московские "апрельские тезисы" портнова.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 22:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  500 написав:По ссылке с комиссией
viewtopic.php?p=4815913#p4815913 последнее предложение.

Первое можно прочитать шевеля губами© viewtopic.php?p=4539804#p4539804
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 22:08

  hxbbgaf написав:Садят атошников.
https://www.dsnews.ua/politics/sponsory ... 2019125600
Как тут не вспомнить московские "апрельские тезисы" портнова.



..Динамо Киев вылетело с кубка УЕФА и Вы еще, такую чепуху предлагаете прочитать ....
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 22:11

  500 написав:
  Мизантрóп написав:
  500 написав:У меня нет смарта, а из приват24 предлагает открывать только с усд карты. Есть другая информация, пожалуйста? (с)

тролинг ?
следующий вопрос где взять гривну? :lol: :mrgreen:

viewtopic.php?p=4739581#p4739581


Гривна на карте. Хотелось из дома без комиссии.

Альфабанк поможет.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 22:17

  Мизантрóп написав:
  500 написав:По ссылке с комиссией
viewtopic.php?p=4815913#p4815913 последнее предложение.

Первое можно прочитать шевеля губами© viewtopic.php?p=4539804#p4539804


Так и не понятно можно ли из дома без комиссии купить в п24. Валюта нужна не сегодня. Поэтому подождать через вклад не проблема, но как из п24 ее туда положить без комиссии непонятно т.к. валютный вклад п24 предлагает открыть с валютной карты, а на кдв без комиссии не купить.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 22:19

  greenozon написав:yama
а хто в нас нині в ролі Сірожи Пантелеймоновіча ? :)

Мне больше интересно кто будет теми людм которые отдалут команду вывозить камазы денег
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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