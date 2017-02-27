yama
а хто в нас нині в ролі Сірожи Пантелеймоновіча ?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 гру, 2019 21:44
yama
а хто в нас нині в ролі Сірожи Пантелеймоновіча ?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 12 гру, 2019 21:47
Гривна на карте. Хотелось из дома без комиссии.
Додано: Чет 12 гру, 2019 21:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Как и реальный рынок энергоресурсов, как и монетарная политика НБУ. В масштабах государства это все сложно и не практично, в противовес схеме "договорняка" - где все просто, надежно, быстро и прибыльно. Достаточно расставить своих людей.
Теперь же решили потрусить громаду, очередным "обоснованным" курсом, заплатив по долгам и убрав всякую мелочь перед аферой с землей, заодно надув шар ОВДП. Что из всего упомянутого относиться к реальному оздоровлению экономики и рабочим макро и микро экономическим показателям?
Каждая пришлая бригада работает в своем индивидуальном стиле, десятилетиями абсолютно не влияя на рост экономики государства, но ощутимо, каждый раз передвигая нужные фигуры в рейтинге Forbes.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 12 гру, 2019 21:48
По ссылке с комиссией
Додано: Чет 12 гру, 2019 21:51
Садят атошников.
Как тут не вспомнить московские "апрельские тезисы" портнова.
Додано: Чет 12 гру, 2019 22:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
viewtopic.php?p=4815913#p4815913 последнее предложение.
Первое можно прочитать шевеля губами© viewtopic.php?p=4539804#p4539804
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Чет 12 гру, 2019 22:08
..Динамо Киев вылетело с кубка УЕФА и Вы еще, такую чепуху предлагаете прочитать ....
НЕХОРОШО
Додано: Чет 12 гру, 2019 22:11
Альфабанк поможет.
Додано: Чет 12 гру, 2019 22:17
Так и не понятно можно ли из дома без комиссии купить в п24. Валюта нужна не сегодня. Поэтому подождать через вклад не проблема, но как из п24 ее туда положить без комиссии непонятно т.к. валютный вклад п24 предлагает открыть с валютной карты, а на кдв без комиссии не купить.
Додано: Чет 12 гру, 2019 22:19
Мне больше интересно кто будет теми людм которые отдалут команду вывозить камазы денег
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
|