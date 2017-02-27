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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3030303130323033>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 424
Не нижче 24.50
50%
213
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
3%
14
23.00 - 23.24
5%
21
Нижче 23.00
13%
55
Всього голосів : 424
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 22:20

500, купить валюту без комиссии можно на валютную универсалку. Но такие дают только голд-клиентам
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 22:21

  500 написав:
  Мизантрóп написав:
  500 написав:По ссылке с комиссией
viewtopic.php?p=4815913#p4815913 последнее предложение.

Первое можно прочитать шевеля губами© viewtopic.php?p=4539804#p4539804


Так и не понятно можно ли из дома без комиссии купить в п24. Валюта нужна не сегодня. Поэтому подождать через вклад не проблема, но как из п24 ее туда положить без комиссии непонятно т.к. валютный вклад п24 предлагает открыть с валютной карты, а на кдв без комиссии не купить.

Оформляете в п24 валютную интернет карту за 5мин, на нее покупаете валюту без комис. и далее с нее открываете валютный депозит, а по окончании депо выводите валюту на кдв
Diablo1977
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 22:24

  холява написав:
  hxbbgaf написав:Садят атошников.
https://www.dsnews.ua/politics/sponsory ... 2019125600
Как тут не вспомнить московские "апрельские тезисы" портнова.



..Динамо Киев вылетело с кубка УЕФА и Вы еще, такую чепуху предлагаете прочитать ....
НЕХОРОШО

Зато Киев баскет хорошо сыграл. https://nv.ua/ukraine/politics/kolomoys ... 58213.html
Решающий мяч на 0:00
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 22:26

  500 написав:
  Мизантрóп написав:
  500 написав:По ссылке с комиссией
viewtopic.php?p=4815913#p4815913 последнее предложение.

Первое можно прочитать шевеля губами© viewtopic.php?p=4539804#p4539804


Так и не понятно можно ли из дома без комиссии купить в п24. Валюта нужна не сегодня. Поэтому подождать через вклад не проблема, но как из п24 ее туда положить без комиссии непонятно т.к. валютный вклад п24 предлагает открыть с валютной карты, а на кдв без комиссии не купить.

Гривневая универсальная карта со своей гривней на счету - виртуальная доларовая ( делаеться иам же в два клмка ) - деп в приват банке онлайн .
Не понял где у вас живая наличная или безналичная гривна . Извиняюсь за помарки с телепонки не удобно править

P.S.Вас интересует комиссия пр нецелевом поолнении ( не зарплата) гривней карты для выплат ? Комисии за перевод между картам для выплат как аз моя причина отказа от переводов с привата на приват. Да и комисия за выписку по карте в банке на бумаге 100 грн с каждой карты ну его нафиг. Моно безплатно прислал выписку по карте
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 22:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  500 написав:можно ли из дома без комиссии купить в п24.
за гривну НЕТ
  yama написав:Моно безплатно прислал выписку по карте
там смарта нет,а про эмулятор андроида,я даже не буду
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 22:38

  0ptima написав:по 25 вам не дадут сдать ближайшие пару лет

а по сколько дадут? а почему пару лет, а что потом?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 22:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovan_prm написав:А с квалификацией - "я умею что-то делать", з/п штука баксов - вообще не проблема.

В Киеве да.
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 22:46

Нацбанк сегодня изменил порядок установления официального курса гривны к иностранным валютам.
Соответствующее постановление НБУ вступает в силу с 27 декабря 2019 года, сообщает пресс-служба регулятора.
Согласно постановлению, официальный курс гривны будет рассчитываться не за сто, а за одну единицу иностранной валюты, в формате 1 доллар США = 23,6885 грн (по состоянию на 10 декабря 2019 года).
Также НБУ будет публиковать ежедневный официальный курс гривны к иностранным валютам к 16:00, начиная с 27 декабря 2019 года, хотя раньше оперативно публиковался только официальный курс гривны к доллару США.
НБУ будет использовать в качестве кросс-курсов котировки BFIX иностранных валют в торгово-информационной системе Bloomberg.
Кроме этого, НБУ формализовал принципы формирования перечня валют, к которым рассчитывается официальный курс гривны, и учетной цены банковских металлов. На ежедневной основне официальный курс гривны будет рассчитываться к валютам, входящим в 1 группу Классификатора иностранных валют, а также валютам, эмитентами которых являются страны из ТОП-30 крупнейших торговых партнеров Украины за предыдущий год.
Официальный курс других иностранных валют будет публиковаться ежемесячно. На ежедневной основе будет публиковаться учетная цена банковских металлов, которые входят в 1 группу Классификатора иностранных валют (сейчас это золото, серебро, платина и палладий). Все эти перечни будут обновляться ежегодно с учетом изменений во внешней торговле
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 22:59

  Вкладчик1234 написав:500, купить валюту без комиссии можно на валютную универсалку. Но такие дают только голд-клиентам

Есть ещё виртуальные валютные карты. Выпуск бесплатно и практически мгновенно. Зачисление тоже без комиссии.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 23:01

Давят нашего валютного брата (((

З 10 березня 2020 року норми обов’язкових резервів банків залежатимуть від валюти залучених коштів, а не від їх строковості як зараз. Для гривневих коштів буде встановлено нульову ставку резервування, а для валютних – 10%. Це сприятиме двом стратегічним цілям Національного банку – активізації банківського кредитування та дедоларизації економіки.

Довідково: Поточні нормативи обов’язкового резервування для банків розраховуються в залежності від строковості залучених коштів. Для строкових коштів вони становлять 3%, для коштів, залучених на поточні рахунки – 6,5%.
Живите своим умом!
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