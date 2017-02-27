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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 гру, 2019 22:20
500, купить валюту без комиссии можно на валютную универсалку. Но такие дают только голд-клиентам
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 12 гру, 2019 22:21
Оформляете в п24 валютную интернет карту за 5мин, на нее покупаете валюту без комис. и далее с нее открываете валютный депозит, а по окончании депо выводите валюту на кдв
Додано: Чет 12 гру, 2019 22:24
Зато Киев баскет хорошо сыграл.
Решающий мяч на 0:00
Витька,извинись,я всё прощу
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Додано: Чет 12 гру, 2019 22:26
Гривневая универсальная карта со своей гривней на счету - виртуальная доларовая ( делаеться иам же в два клмка ) - деп в приват банке онлайн .
Не понял где у вас живая наличная или безналичная гривна . Извиняюсь за помарки с телепонки не удобно править
P.S.Вас интересует комиссия пр нецелевом поолнении ( не зарплата) гривней карты для выплат ? Комисии за перевод между картам для выплат как аз моя причина отказа от переводов с привата на приват. Да и комисия за выписку по карте в банке на бумаге 100 грн с каждой карты ну его нафиг. Моно безплатно прислал выписку по карте
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Чет 12 гру, 2019 22:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
за гривну НЕТ
там смарта нет,а про эмулятор андроида,я даже не буду
Витька,извинись,я всё прощу
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Додано: Чет 12 гру, 2019 22:38
Додано: Чет 12 гру, 2019 22:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 12 гру, 2019 22:46
Нацбанк сегодня изменил порядок установления официального курса гривны к иностранным валютам.
Соответствующее постановление НБУ вступает в силу с 27 декабря 2019 года, сообщает пресс-служба регулятора.
Согласно постановлению, официальный курс гривны будет рассчитываться не за сто, а за одну единицу иностранной валюты, в формате 1 доллар США = 23,6885 грн (по состоянию на 10 декабря 2019 года).
Также НБУ будет публиковать ежедневный официальный курс гривны к иностранным валютам к 16:00, начиная с 27 декабря 2019 года, хотя раньше оперативно публиковался только официальный курс гривны к доллару США.
НБУ будет использовать в качестве кросс-курсов котировки BFIX иностранных валют в торгово-информационной системе Bloomberg.
Кроме этого, НБУ формализовал принципы формирования перечня валют, к которым рассчитывается официальный курс гривны, и учетной цены банковских металлов. На ежедневной основне официальный курс гривны будет рассчитываться к валютам, входящим в 1 группу Классификатора иностранных валют, а также валютам, эмитентами которых являются страны из ТОП-30 крупнейших торговых партнеров Украины за предыдущий год.
Официальный курс других иностранных валют будет публиковаться ежемесячно. На ежедневной основе будет публиковаться учетная цена банковских металлов, которые входят в 1 группу Классификатора иностранных валют (сейчас это золото, серебро, платина и палладий). Все эти перечни будут обновляться ежегодно с учетом изменений во внешней торговле
Додано: Чет 12 гру, 2019 22:59
Додано: Чет 12 гру, 2019 23:01
Давят нашего валютного брата (((
Живите своим умом!
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