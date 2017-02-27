Додано: Чет 12 гру, 2019 22:20

500, купить валюту без комиссии можно на валютную универсалку. Но такие дают только голд-клиентам

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин