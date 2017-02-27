Так и не понятно можно ли из дома без комиссии купить в п24. Валюта нужна не сегодня. Поэтому подождать через вклад не проблема, но как из п24 ее туда положить без комиссии непонятно т.к. валютный вклад п24 предлагает открыть с валютной карты, а на кдв без комиссии не купить.
Гривневая универсальная карта со своей гривней на счету - виртуальная доларовая ( делаеться иам же в два клмка ) - деп в приват банке онлайн . Не понял где у вас живая наличная или безналичная гривна . Извиняюсь за помарки с телепонки не удобно править
P.S.Вас интересует комиссия пр нецелевом поолнении ( не зарплата) гривней карты для выплат ? Комисии за перевод между картам для выплат как аз моя причина отказа от переводов с привата на приват. Да и комисия за выписку по карте в банке на бумаге 100 грн с каждой карты ну его нафиг. Моно безплатно прислал выписку по карте
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Нацбанк сегодня изменил порядок установления официального курса гривны к иностранным валютам. Соответствующее постановление НБУ вступает в силу с 27 декабря 2019 года, сообщает пресс-служба регулятора. Согласно постановлению, официальный курс гривны будет рассчитываться не за сто, а за одну единицу иностранной валюты, в формате 1 доллар США = 23,6885 грн (по состоянию на 10 декабря 2019 года). Также НБУ будет публиковать ежедневный официальный курс гривны к иностранным валютам к 16:00, начиная с 27 декабря 2019 года, хотя раньше оперативно публиковался только официальный курс гривны к доллару США. НБУ будет использовать в качестве кросс-курсов котировки BFIX иностранных валют в торгово-информационной системе Bloomberg. Кроме этого, НБУ формализовал принципы формирования перечня валют, к которым рассчитывается официальный курс гривны, и учетной цены банковских металлов. На ежедневной основне официальный курс гривны будет рассчитываться к валютам, входящим в 1 группу Классификатора иностранных валют, а также валютам, эмитентами которых являются страны из ТОП-30 крупнейших торговых партнеров Украины за предыдущий год. Официальный курс других иностранных валют будет публиковаться ежемесячно. На ежедневной основе будет публиковаться учетная цена банковских металлов, которые входят в 1 группу Классификатора иностранных валют (сейчас это золото, серебро, платина и палладий). Все эти перечни будут обновляться ежегодно с учетом изменений во внешней торговле
З 10 березня 2020 року норми обов’язкових резервів банків залежатимуть від валюти залучених коштів, а не від їх строковості як зараз. Для гривневих коштів буде встановлено нульову ставку резервування, а для валютних – 10%. Це сприятиме двом стратегічним цілям Національного банку – активізації банківського кредитування та дедоларизації економіки.
Довідково: Поточні нормативи обов’язкового резервування для банків розраховуються в залежності від строковості залучених коштів. Для строкових коштів вони становлять 3%, для коштів, залучених на поточні рахунки – 6,5%.
zzzzzz написав: Эта тенденция свидетельствует о скором снижении переводов. Причин тому несколько. 1.Кто-то переезжает на постоянку всей семьей. 2.У кого-то умирают пожилые родители. 3. Начинают инвестировать в недвигу ТАМ, продавая жилье ЗДЕСЬ
Это свидетельствует о том, что работать в Польшах при нынешнем росте З/П и укреплении курса будет становиться все более не выгодно. Если пирамида ОВГЗ вытеснит биткоин, то сюда потянутся поляки, затем итальянцы и в самом конце ОВГЗ-благодати приедут немцы дупы мыть нашим старикам.