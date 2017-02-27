Альфа-Банк Україна перезапустив сервіс обміну валют і пропонує клієнтам самостійно визначити для себе курс обміну. Тепер клієнт може продати або купити валюту за індивідуальним курсом.
Опція індивідуального курсу валют вже доступна у всіх відділеннях Альфа-Банку Україна за запитом клієнта. Для обміну валюти за індивідуальним курсом клієнту достатньо звернутися до менеджера з відповідним проханням, і банк встановить бажаний курс або зробить зустрічну пропозицію. На даний момент опція індивідуального курсу доступна при купівлі або продажу валюти на суму від 10 000 доларів або євро.
Скачок до уровня конца января, после которого восстановились. Посмотрим последующую динамику.
Рост количества заявок на пособие по безработице после падения до семимесячного минимума по итогам предыдущей недели отражает сезонную волатильность, связанную с празднованием Дня Благодарения в США, отмечает агентство Bloomberg.
Число заявок на пособие по безработице в США выросло до максимума за 2 года
Рост количества заявок на пособие по безработице после падения до семимесячного минимума по итогам предыдущей недели отражает сезонную волатильность, связанную с празднованием Дня Благодарения в США, отмечает агентство Bloomberg.
Kalgan написав:Альфа-Банк Україна перезапустив сервіс обміну валют і пропонує клієнтам самостійно визначити для себе курс обміну. Тепер клієнт може продати або купити валюту за індивідуальним курсом. Опція індивідуального курсу валют вже доступна у всіх відділеннях Альфа-Банку Україна за запитом клієнта. Для обміну валюти за індивідуальним курсом клієнту достатньо звернутися до менеджера з відповідним проханням, і банк встановить бажаний курс або зробить зустрічну пропозицію. На даний момент опція індивідуаль
Сейчас вам продадут по 22!! Спешите! А хотите по 8 !!))))