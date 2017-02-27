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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3030303130323033

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 424
Не нижче 24.50
50%
213
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
3%
14
23.00 - 23.24
5%
21
Нижче 23.00
13%
55
Всього голосів : 424
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 23:20

Альфа-Банк запропонував клієнтам індивідуальний курс валют

Альфа-Банк Україна перезапустив сервіс обміну валют і пропонує клієнтам самостійно визначити для себе курс обміну. Тепер клієнт може продати або купити валюту за індивідуальним курсом.

Опція індивідуального курсу валют вже доступна у всіх відділеннях Альфа-Банку Україна за запитом клієнта. Для обміну валюти за індивідуальним курсом клієнту достатньо звернутися до менеджера з відповідним проханням, і банк встановить бажаний курс або зробить зустрічну пропозицію. На даний момент опція індивідуального курсу доступна при купівлі або продажу валюти на суму від 10 000 доларів або євро.

https://alfabank.ua/about/press/alfa-bank-ukrayina-zaproponuvav-kliyentam-individualnij-kurs-2040
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 23:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Дзинь-дзинь ?

Скачок до уровня конца января, после которого восстановились. Посмотрим последующую динамику.
Рост количества заявок на пособие по безработице после падения до семимесячного минимума по итогам предыдущей недели отражает сезонную волатильность, связанную с празднованием Дня Благодарения в США, отмечает агентство Bloomberg.

https://ru.investing.com/news/economic-indicators/article-1935564
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 23:37

Сибарит

Число заявок на пособие по безработице в США выросло до максимума за 2 года


Рост количества заявок на пособие по безработице после падения до семимесячного минимума по итогам предыдущей недели отражает сезонную волатильность, связанную с празднованием Дня Благодарения в США, отмечает агентство Bloomberg.



?????? :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 23:42

США предлагают КНР снизить наполовину действующие пошлины на китайские товары объемом $360 млрд
https://interfax.com.ua/news/economic/630115.html


А вот на чем поперли все
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 23:44

  Kalgan написав:Альфа-Банк Україна перезапустив сервіс обміну валют і пропонує клієнтам самостійно визначити для себе курс обміну. Тепер клієнт може продати або купити валюту за індивідуальним курсом. Опція індивідуального курсу валют вже доступна у всіх відділеннях Альфа-Банку Україна за запитом клієнта. Для обміну валюти за індивідуальним курсом клієнту достатньо звернутися до менеджера з відповідним проханням, і банк встановить бажаний курс або зробить зустрічну пропозицію. На даний момент опція індивідуаль

Сейчас вам продадут по 22!!
Спешите!
А хотите по 8 !!))))

*Відправлено з Чату
nord555
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 23:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:??????

Журналисты, сэр :)
По приведенному графику за последнюю неделю января было 253К, а последнее значение 252К.
Сибарит
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