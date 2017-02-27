Додано: П'ят 13 гру, 2019 01:21

Смолій назвав найбільші ризики для стабільності економікиСудові рішення і тиск на Національний банк можуть негативно вплинути на курсові та інфляційні очікування, а також ускладнити доступ до міжнародних ринків капіталу.Страхуется, козленыш, на случай отстрела:А список рисков длиннее - вот условная десятка навскидку:1.Приват (плюсы продолжают рекламу вовсю,значит хозяин расчитывает на крупный профит)2.Транзит3.3 млрд. с процентами 4.5 млрд.дол. русского займа4. 4 с хвостом миллиарда нерезов в облигациях5.Мировая турбулентность6.Внутр. стагнация экономики (ставка падает, баксов завались, а кредити мелким под 35% плюс накрутки - как предлагали, так и предлагают),многие макропоказатели явно не блещут, а рост ВВП - косметический.7.ПИИ - можно так сказать нак уровне стат. погрешности, да и те что есть с Кипра в основном8.ФОПам угрожают, крупняк и олигархат жиреет, офшорка крутится9.Монополии, с ними не то что не ведут борьбу, но скоро их на одну больше будет, даже если "всего лишь" по 50 тыс. га в одни руки засунут.10.МВФ - программы пока нет, ну и когда будет, то не факт ,что транши зайдут по графику.Ну в принципе вот так, "они нам ничего не должны".Вместо фундаменталки - гелий в шариках.