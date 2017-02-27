Kalgan написав:Альфа-Банк Україна перезапустив сервіс обміну валют і пропонує клієнтам самостійно визначити для себе курс обміну. Тепер клієнт може продати або купити валюту за індивідуальним курсом. Опція індивідуального курсу валют вже доступна у всіх відділеннях Альфа-Банку Україна за запитом клієнта. Для обміну валюти за індивідуальним курсом клієнту достатньо звернутися до менеджера з відповідним проханням, і банк встановить бажаний курс або зробить зустрічну пропозицію. На даний момент опція індивідуаль
Сейчас вам продадут по 22!! Спешите! А хотите по 8 !!))))