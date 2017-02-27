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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3031303230333034

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 424
Не нижче 24.50
50%
213
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
3%
14
23.00 - 23.24
5%
21
Нижче 23.00
13%
55
Всього голосів : 424
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 03:17

  nord555 написав:
  Kalgan написав:Альфа-Банк Україна перезапустив сервіс обміну валют і пропонує клієнтам самостійно визначити для себе курс обміну. Тепер клієнт може продати або купити валюту за індивідуальним курсом. Опція індивідуального курсу валют вже доступна у всіх відділеннях Альфа-Банку Україна за запитом клієнта. Для обміну валюти за індивідуальним курсом клієнту достатньо звернутися до менеджера з відповідним проханням, і банк встановить бажаний курс або зробить зустрічну пропозицію. На даний момент опція індивідуаль

Сейчас вам продадут по 22!!
Спешите!
А хотите по 8 !!))))

*Відправлено з Чату

а спеціально для вас по 30 можуть продати, ви ж хочете по 30, правильно ;)
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 04:25

  75stasstas75 написав:Realist
До НГ вряд ли 25 будет, а вот уже к концу января на 27-28 быстро улетим

Зуб даешь?
escobar
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