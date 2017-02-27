vovan_prm написав:Давайте для начала вы перечислите где неквалифицированным заробитчанам платят полторы плюс тясячи евро. Если при этом еще и напрягаться не надо, давайте адрес и я поеду.
За " у нас" могу сказать следующее: 400грн рабочий день на стройке налом на руки, требование одно - работать, квалификация - чуть выше олигофрена.
Поди найди кто работать будет.
А с квалификацией - "я умею что-то делать", з/п штука баксов - вообще не проблема.
Требование одно - работать. По нашим меркам это называют "вкалывать".
готов у вас перекупать рабочих по 500 грн за сутки.
Ибо разнорабочие что приезжают на вокзал соглашаются работать от 800 грн за день минимум. и еще крутят носом, внимательно слушают что за работа, корректируют ставку.