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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3031303230333034

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 424
Не нижче 24.50
50%
213
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
3%
14
23.00 - 23.24
5%
21
Нижче 23.00
13%
55
Всього голосів : 424
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 08:03

  vovan_prm написав:Давайте для начала вы перечислите где неквалифицированным заробитчанам платят полторы плюс тясячи евро. Если при этом еще и напрягаться не надо, давайте адрес и я поеду.

За " у нас" могу сказать следующее: 400грн рабочий день на стройке налом на руки, требование одно - работать, квалификация - чуть выше олигофрена.
Поди найди кто работать будет.
А с квалификацией - "я умею что-то делать", з/п штука баксов - вообще не проблема.
Требование одно - работать. По нашим меркам это называют "вкалывать".

готов у вас перекупать рабочих по 500 грн за сутки.
Ибо разнорабочие что приезжают на вокзал соглашаются работать от 800 грн за день минимум. и еще крутят носом, внимательно слушают что за работа, корректируют ставку.
0ptima
 
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