Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:39

Автор77 написав: https://news.finance.ua/ua/news/-/461683/frs-ssha-zberegla-stavku-ne-zbyrayetsya-minyaty-yiyi-shhe-rik



ФРС США зберегла ставку, не збирається міняти її ще рік



Плюс фактор более менее стабильности у нас на востоке (Норманд в помощь).Это ожидаемый плюс для евровалюты.

Я никого не агитирую,

но "кто не спрятался ,я не виноват".

Я давно предупреждал о возможности рискнуть и попытаться гривневые потери отбить через потенциал евро.



1-25 - сравнительно совсем не так давно было. 1-10 - 1-11 - это фигня ,а не соотношение, даже в разрезе исторического минимума -максимума.

1-60 намного дальше чем 0-90.



Минимум 1-15 ожидаю- и это уже в краткосрочке.

Кто не рискует - тот не пьет шампанского.

На моменте уже не 1-10, а 1-1188.



Почти 2% - да , на ровном месте, а не за год.

Подчеркну еще раз - это не агитация, каждый ставит свои деньги и отвечает сам,

Последние пару недель все, кому не лень, рост евро предрекали:Bank of America, Financial Times, Bloomberg (к марту 2020 1.12, а к концу 2020 1.15, Morgan Stanley (1.16 в первом квартале 2020), москали с РБК вообще 1.14 к концу года, сколько тут того года осталось. Дружно так вещали. А тут и рост нарисовался. "Налетай, торопись, покупай живопИсь" (c)