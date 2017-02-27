|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 08:03
vovan_prm написав:
Давайте для начала вы перечислите где неквалифицированным заробитчанам платят полторы плюс тясячи евро. Если при этом еще и напрягаться не надо, давайте адрес и я поеду.
За " у нас" могу сказать следующее: 400грн рабочий день на стройке налом на руки, требование одно - работать, квалификация - чуть выше олигофрена.
Поди найди кто работать будет.
А с квалификацией - "я умею что-то делать", з/п штука баксов - вообще не проблема.
Требование одно - работать. По нашим меркам это называют "вкалывать".
готов у вас перекупать рабочих по 500 грн за сутки.
Ибо разнорабочие что приезжают на вокзал соглашаются работать от 800 грн за день минимум. и еще крутят носом, внимательно слушают что за работа, корректируют ставку.
-
0ptima
-
-
- Повідомлень: 24
- З нами з: 10.12.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:20
0ptima написав:
и еще крутят носом, внимательно слушают что за работа, корректируют ставку.
Ну, понятно, человеку надо же знать, что делать, он же не телепат.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 21107
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1388 раз.
- Подякували: 2114 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:23
Мнение человека, который точно не позычал деньги у тёщи для валютных спекуляций
Oleksandr Derkach
23 год ·
Поучаствовал в нескольких дискуссиях на тему «Рост курса гривны к доллару», это зрада, или это перемога. Решил написать пост на эту тему. Одни говорят, это зрада. На рынок пришли нерезиденты, проконвертировали 4 млрд долларов в гривну и купили ОВГЗ. Через несколько лет, или при малейшем шухере, они будут выходить с рынка, скупая доллары по чем глаза видят, курс упадет до 40, и мы все умрем. Другие говорят, да нет же, это перемога. Бюджету удалось диверсифицировать свои заимствования, перевести значительную часть их в гривну и уменьшить расходы госбюджета. Экономика интересная штука. Она о цифрах, которые надо всегда считать. Как говорила одна мудрая женщина, правда по другому поводу, кругом 16 не бывает. Нельзя выиграть во всем. Выигрываешь в одном месте, проигрываешь в другом. Укрепилась гривна. С 27 в конце марта до 24 сейчас. Я не хочу сейчас вступать в дискуссию, насколько это был естественный процесс. Давайте оперировать голыми фактами. За 9 месяцев в страну от экспорта поступило на 7 млрд. долларов меньше, чем потрачено на покупку импорта. И понятно, что эта разница в платежном балансе «догоняется» на денежном рынке. В том числе, и на рынке заимствований. Посмотрим на ситуацию с экспортом. Я рад, что вчера премьер-министр обратил на неё внимание. За 9 мес. он составил 33 млрд. долларов. Наверное мы можем предполагать, что до конца года он будет расти в той же пропорции. Посчитаем потери экспортеров. Это не три копейки. Возьмем даже не 12, а 9 процентов укрепления гривны. Получим 3 млрд. долларов потерь с 1 апреля. 75 млрд. грн. (Зашло от нерезидентов 4, напомню). На эту сумму упадет прибыль предприятий. Потому, что их затраты в гривне не уменьшились. Из этой суммы не были уплачены налоги в бюджет. Которые ведь тоже, по логике, надо приплюсовать к цене заимствований. Не были сделаны какие-то инвестиции, не были выплачены дополнительные деньги людям и тд. 50 процентов нашего экспорта, это металлургия, руда и зерно. Я не знаю, какие там уровни рентабельности. Говорят, высокие. Но для предприятий, производящих конечную продукцию, например, для пищевой промышленности, 15 процентов, это практически весь заработок от экспорта. Если курс будет падать, а затраты нет, им станет не выгодно экспортировать и поступления валюты в страну ещё уменьшатся. И тд. На эту тему можно писать долго, но мысль моя проста. В экономике не бывает зрад и перемог. Всё нужно считать на калькуляторе. С 12 разрядами. Очень надеюсь, что у наших начальников, принимающих экономические решения, он имеется.
-
lrs7719
-
-
- Повідомлень: 1694
- З нами з: 13.07.16
- Подякував: 289 раз.
- Подякували: 309 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:33
lrs7719 написав:
Мнение человека, который точно не позычал деньги у тёщи для валютных спекуляций
Oleksandr Derkach
23 год ·
Поучаствовал в нескольких дискуссиях на тему «Рост курса гривны к доллару», это зрада, или это перемога. Решил написать пост на эту тему. Одни говорят, это зрада. На рынок пришли нерезиденты, проконвертировали 4 млрд долларов в гривну и купили ОВГЗ. Через несколько лет
, или при малейшем шухере, они будут выходить с рынка, скупая доллары по чем глаза видят, курс упадет до 40, и мы все умрем.
було б непогано
-
vovakwasov
-
-
- Повідомлень: 47
- З нами з: 08.09.19
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:37
Блин. Сумасшедшие нерезы вчера на вторичке еще на 1,7 млрд грн докупили ОВГЗ
С начала недели +4 млрд.грн.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 36433
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3513 раз.
- Подякували: 8083 раз.
-
- Профіль
-
38
7
2
1
Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:38
Автор77 написав:
https://news.finance.ua/ua/news/-/461683/frs-ssha-zberegla-stavku-ne-zbyrayetsya-minyaty-yiyi-shhe-rik
ФРС США зберегла ставку, не збирається міняти її ще рік
Плюс фактор более менее стабильности у нас на востоке (Норманд в помощь).Это ожидаемый плюс для евровалюты.
Я никого не агитирую,
но "кто не спрятался ,я не виноват".
Я давно предупреждал о возможности рискнуть и попытаться гривневые потери отбить через потенциал евро.
1-25 - сравнительно совсем не так давно было. 1-10 - 1-11 - это фигня ,а не соотношение, даже в разрезе исторического минимума -максимума.
1-60 намного дальше чем 0-90.
Минимум 1-15 ожидаю- и это уже в краткосрочке.
Кто не рискует - тот не пьет шампанского.
На моменте уже не 1-10, а 1-1188.
Почти 2% - да , на ровном месте, а не за год.
Подчеркну еще раз - это не агитация, каждый ставит свои деньги и отвечает сам,
но я лично верю.
я утром пока решился долл в евро - уже рост пошел
-
Andrew_
-
-
- Повідомлень: 354
- З нами з: 16.06.16
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:39
Автор77 написав:
https://news.finance.ua/ua/news/-/461683/frs-ssha-zberegla-stavku-ne-zbyrayetsya-minyaty-yiyi-shhe-rik
ФРС США зберегла ставку, не збирається міняти її ще рік
Плюс фактор более менее стабильности у нас на востоке (Норманд в помощь).Это ожидаемый плюс для евровалюты.
Я никого не агитирую,
но "кто не спрятался ,я не виноват".
Я давно предупреждал о возможности рискнуть и попытаться гривневые потери отбить через потенциал евро.
1-25 - сравнительно совсем не так давно было. 1-10 - 1-11 - это фигня ,а не соотношение, даже в разрезе исторического минимума -максимума.
1-60 намного дальше чем 0-90.
Минимум 1-15 ожидаю- и это уже в краткосрочке.
Кто не рискует - тот не пьет шампанского.
На моменте уже не 1-10, а 1-1188.
Почти 2% - да , на ровном месте, а не за год.
Подчеркну еще раз - это не агитация, каждый ставит свои деньги и отвечает сам,
но я лично верю.
Последние пару недель все, кому не лень, рост евро предрекали:
Bank of America, Financial Times, Bloomberg (к марту 2020 1.12, а к концу 2020 1.15, Morgan Stanley (1.16 в первом квартале 2020), москали с РБК вообще 1.14 к концу года, сколько тут того года осталось
. Дружно так вещали. А тут и рост нарисовался. "Налетай, торопись, покупай живопИсь" (c)
-
Mazay256
-
-
- Повідомлень: 490
- З нами з: 15.06.16
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:46
Mazay256
Британский фунт вырос, после того как экзит-полы и первые результаты выборов указали на убедительную победу возглавляемой Борисом Джонсоном Консервативной партии Великобритании.
Пара британский фунт-доллар достигла максимума с мая 2018 года, поднявшись до 1,3515. К концу первой половины дня в Гонконге она торговалась по 1,3460.
Пара евро/доллар также укрепилась и на момент написания статьи торговалась по 1,1173. Рост этих валют обусловлен вероятностью такой победы Бориса Джонсона, которая может в краткосрочной перспективе ослабить неопределенность, уже более трех лет окружающую выход Великобритании из ЕС.
"Он получил не просто большинство, а существенное большинство, — сказал главный валютный стратег-аналитик UBP Питер Кинселла. – Это значит, что соглашение о Brexit будет быстро ратифицировано".
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 36433
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3513 раз.
- Подякували: 8083 раз.
-
- Профіль
-
38
7
2
1
Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:59
Слился еврики, когда бакс был по 24
Вчера откупился по 23,5
По 23,4 не успел.
Смотрим дальше. Просто стало интересно. Смогу ли я хотя бы 50 коп. заработать.
По поводу пары доллар\евро.
Может вы конечно знаете какие-то "прямые" способы конвертации. Но мне смертному банки предлагают конвертацию только через гривну. А там соотношение при продаже 1,10 и при покупке 1,2. 2 пункта (если так правильно говорить) разница.
Это я к тому, что даже если еврик скаканет до 1,14, и даже если банки оставят только 2 пункта разницы между покупкой и продажей... и при этом цена еврика на момент вашей продажи будет выше, чем его цена на момент вами его покупки....
В общем, взвесил для себя все вот это вот и решил пока не парится с евриком
-
Amat
-
-
- Повідомлень: 1746
- З нами з: 21.12.11
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 273 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16359
|2003461
|
П'ят 13 гру, 2019 09:59
Vitaka
|
|6753
|1485795
|
Чет 12 гру, 2019 13:17
ЛОБ
|
|328
|46190
|
Нед 01 гру, 2019 21:59
yama
|