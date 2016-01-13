lrs7719 написав:

Мнение человека, который точно не позычал деньги у тёщи для валютных спекуляцийOleksandr Derkach23 год ·Поучаствовал в нескольких дискуссиях на тему «Рост курса гривны к доллару», это зрада, или это перемога. Решил написать пост на эту тему. Одни говорят, это зрада. На рынок пришли нерезиденты, проконвертировали 4 млрд долларов в гривну и купили ОВГЗ. Через несколько лет, или при малейшем шухере, они будут выходить с рынка, скупая доллары по чем глаза видят, курс упадет до 40, и мы все умрем. Другие говорят, да нет же, это перемога. Бюджету удалось диверсифицировать свои заимствования, перевести значительную часть их в гривну и уменьшить расходы госбюджета. Экономика интересная штука. Она о цифрах, которые надо всегда считать. Как говорила одна мудрая женщина, правда по другому поводу, кругом 16 не бывает. Нельзя выиграть во всем. Выигрываешь в одном месте, проигрываешь в другом. Укрепилась гривна. С 27 в конце марта до 24 сейчас. Я не хочу сейчас вступать в дискуссию, насколько это был естественный процесс. Давайте оперировать голыми фактами. За 9 месяцев в страну от экспорта поступило на 7 млрд. долларов меньше, чем потрачено на покупку импорта. И понятно, что эта разница в платежном балансе «догоняется» на денежном рынке. В том числе, и на рынке заимствований. Посмотрим на ситуацию с экспортом. Я рад, что вчера премьер-министр обратил на неё внимание. За 9 мес. он составил 33 млрд. долларов. Наверное мы можем предполагать, что до конца года он будет расти в той же пропорции. Посчитаем потери экспортеров. Это не три копейки. Возьмем даже не 12, а 9 процентов укрепления гривны. Получим 3 млрд. долларов потерь с 1 апреля. 75 млрд. грн. (Зашло от нерезидентов 4, напомню). На эту сумму упадет прибыль предприятий. Потому, что их затраты в гривне не уменьшились. Из этой суммы не были уплачены налоги в бюджет. Которые ведь тоже, по логике, надо приплюсовать к цене заимствований. Не были сделаны какие-то инвестиции, не были выплачены дополнительные деньги людям и тд. 50 процентов нашего экспорта, это металлургия, руда и зерно. Я не знаю, какие там уровни рентабельности. Говорят, высокие. Но для предприятий, производящих конечную продукцию, например, для пищевой промышленности, 15 процентов, это практически весь заработок от экспорта. Если курс будет падать, а затраты нет, им станет не выгодно экспортировать и поступления валюты в страну ещё уменьшатся. И тд. На эту тему можно писать долго, но мысль моя проста. В экономике не бывает зрад и перемог. Всё нужно считать на калькуляторе. С 12 разрядами. Очень надеюсь, что у наших начальников, принимающих экономические решения, он имеется.