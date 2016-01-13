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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:47
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lrs7719
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:48
twin написав: Andrew_ написав: Долярчик написав:
... то що, хтось цієї зими планував собі купити квартиру в новобудові?
- розкажіть, які відчуття при зростанні цін на новобуди і падіння курсу долара?
Очень больно
Чому? Все логічно, тепер за грн можна більше купити валюти, отже заплатити вищу ціну за житло, баланс)
Новобудови в продаються в гривні, розтермінуванн теж в гривні - якщо дальше мінфін так позичатиме гроші - то вартість з "фундаменту" стане більша ніж купити вже здану в валюті
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dinozavrik
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:49
Investor_33 написав: lrs7719 написав:
Мнение человека, который точно не позычал деньги у тёщи для валютных спекуляций
Oleksandr Derkach
23 год ·
Поучаствовал в нескольких дискуссиях на тему «Рост курса гривны к доллару», это зрада, или это перемога. Решил написать пост на эту тему. Одни говорят, это зрада. На рынок пришли нерезиденты, проконвертировали 4 млрд долларов в гривну и купили ОВГЗ. Через несколько лет, или при малейшем шухере, они будут выходить с рынка, скупая доллары по чем глаза видят, курс упадет до 40, и мы все умрем. Другие говорят, да нет же, это перемога. Бюджету удалось диверсифицировать свои заимствования, перевести значительную часть их в гривну и уменьшить расходы госбюджета. Экономика интересная штука. Она о цифрах, которые надо всегда считать. Как говорила одна мудрая женщина, правда по другому поводу, кругом 16 не бывает. Нельзя выиграть во всем. Выигрываешь в одном месте, проигрываешь в другом. Укрепилась гривна. С 27 в конце марта до 24 сейчас. Я не хочу сейчас вступать в дискуссию, насколько это был естественный процесс. Давайте оперировать голыми фактами. За 9 месяцев в страну от экспорта поступило на 7 млрд. долларов меньше, чем потрачено на покупку импорта. И понятно, что эта разница в платежном балансе «догоняется» на денежном рынке. В том числе, и на рынке заимствований. Посмотрим на ситуацию с экспортом. Я рад, что вчера премьер-министр обратил на неё внимание. За 9 мес. он составил 33 млрд. долларов. Наверное мы можем предполагать, что до конца года он будет расти в той же пропорции. Посчитаем потери экспортеров. Это не три копейки. Возьмем даже не 12, а 9 процентов укрепления гривны. Получим 3 млрд. долларов потерь с 1 апреля. 75 млрд. грн. (Зашло от нерезидентов 4, напомню). На эту сумму упадет прибыль предприятий. Потому, что их затраты в гривне не уменьшились. Из этой суммы не были уплачены налоги в бюджет. Которые ведь тоже, по логике, надо приплюсовать к цене заимствований. Не были сделаны какие-то инвестиции, не были выплачены дополнительные деньги людям и тд. 50 процентов нашего экспорта, это металлургия, руда и зерно. Я не знаю, какие там уровни рентабельности. Говорят, высокие. Но для предприятий, производящих конечную продукцию, например, для пищевой промышленности, 15 процентов, это практически весь заработок от экспорта. Если курс будет падать, а затраты нет, им станет не выгодно экспортировать и поступления валюты в страну ещё уменьшатся. И тд. На эту тему можно писать долго, но мысль моя проста. В экономике не бывает зрад и перемог. Всё нужно считать на калькуляторе. С 12 разрядами. Очень надеюсь, что у наших начальников, принимающих экономические решения, он имеется.
Очень однобоко как по мне и если у тёщи и не позычал деньги то на свои видно не раз уже "усреднялся"
З.Ы. Чего за експортеров молчали когда бакс с 12 ушел на 16 а затем на 19 и вообще 28??
А хто мовчав? робили примусовий продаж валюти зразу як приходить на рахунок і курс міжбанку дуууже відрізнявся від курсу реального
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dinozavrik
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:52
dinozavrik написав:
Новобудови в продаються в гривні, розтермінуванн теж в гривні - якщо дальше мінфін так позичатиме гроші - то вартість з "фундаменту" стане більша ніж купити вже здану в валюті
... ну от і я кажу - може тим, хто планував купити цієї зими собі квартиру в новобудові, варто звернути увагу на вторинку?
- чи там вже теж ріст?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:52
Zebra написав: ялта написав:Zebra
жду в район 1.13-1.16 минимум! Тетива натянута
Когда полетит не знаю, но это будет мощно, я набираю планомерно покупки. пока цел 1.07 - я за рост.
ждите, вас таких ждунов затаренных евро по миру хер знает сколько, рынок всех накажет
ну что,таварищ эксПэрд? звиздеть не мешки ворочать..... на следующий раз,прежде чем бросаться фразами, изучите азы ТА. жалко людей,которые прислушиваются к таким знатокам. а рынок как раз наказывает тех,у которых только хер и есть мерилом знаний)))))))))
песиміст-це добре поінформований оптиміст
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:55
Долярчик написав: dinozavrik написав:
Новобудови в продаються в гривні, розтермінуванн теж в гривні - якщо дальше мінфін так позичатиме гроші - то вартість з "фундаменту" стане більша ніж купити вже здану в валюті
... ну от і я кажу - може тим, хто планував купити цієї зими собі квартиру в новобудові, варто звернути увагу на вторинку?
- чи там вже теж ріст?
в валюті ціна та сама на вторинці що і була, по знайомих бачу - що просто взяли паузу в квартирному питанні
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dinozavrik
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:12
Пипец........ остановите его кто-то, бюджет и так раздутый.......
Вчера новость про достройку Укрбуда за непонятно какие источники.
Сегодня про фонд предпринимательства.
---------------------
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде внести изменения в государственный бюджет на 2020 год и создать Фонд развития предпринимательства на 2 млрд грн за счет средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), свидетельствует поданный им 12 декабря в парламент законопроект №2589.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"Законопроектом предлагается увеличить поступления специального фонда госбюджета за счет средств от досрочного погашения векселей ФГВФЛ и предусмотреть Министерству финансов Украины расходы в соответствующих объемах по новой бюджетной программе "Фонд развития предпринимательства", – указывается в пояснительной записке к законопроекту с поправками в госбюджет-2020.
Таким образом, расходы госбюджета вместо 1,182 трлн грн предлагается увеличить до 1,184 трлн грн (в том числе по спецфонду с 129,331 млрд грн до 131,331 млрд грн) за счет увеличения дефицита госбюджета с 94,274 млрд грн до 96,275 млрд грн, в том числе по спецфонду – с 21,91 млрд грн до 23,91 млрд грн.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:13
https://news.finance.ua/ua/news/-/46168 ... i-shhe-rik
Amat написав:
Слился еврики, когда бакс был по 24
Вчера откупился по 23,5
По 23,4 не успел.
Смотрим дальше. Просто стало интересно. Смогу ли я хотя бы 50 коп. заработать.
По поводу пары доллар\евро.
Может вы конечно знаете какие-то "прямые" способы конвертации. Но мне смертному банки предлагают конвертацию только через гривну. А там соотношение при продаже 1,10 и при покупке 1,2. 2 пункта (если так правильно говорить) разница.
Это я к тому, что даже если еврик скаканет до 1,14, и даже если банки оставят только 2 пункта разницы между покупкой и продажей... и при этом цена еврика на момент вашей продажи будет выше, чем его цена на момент вами его покупки....
В общем, взвесил для себя все вот это вот и решил пока не парится с евриком
Если мировые акулы не ошибаются и еврик таки будет драйвовать в 2020-м -пару советов для нелегального обмена (кто -то никогда не пользовался, а кто-то 99% своих личных валютных операций так производит):
Каждому взрослому человеку - нужен свой знакомый валютчик, или сразу несколько.
Когда евро в понижательном тренде, ЧР отдает на продажу евро за доллар даже чуть ниже Форекса,вот сегодня мои знакомые отдают 1-115, а на прием 1-11.
Ну т.е. маржа минимальа- пол-пункта.
Нелегальные валютные операции лучше проводить в своей автомашине - где-то поблизости валютной "толкучки" на стоянке,предварительно застопорив двери, чтобы кто-нибудь не отобрал предмет обмена
, если это большая сумма.
Большие суммы надо по возможности - дробить и не конвертировать в один момент, это также страховка,чтобы не разгуливать с сумками нала.
Ну а мелочь - пол-тысячи, или тысячу можно и на "толкучке" взять - у знакомого работника ЧР, как правило, там более менее безопасно для обмена мелких сумм, так как имеется своя крыша, которая очень редко протекает.
Востаннє редагувалось Автор77
в П'ят 13 гру, 2019 11:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:17
zzzzzz написав:
Пипец........ остановите его кто-то, бюджет и так раздутый.......
А це вже ні. Перестройка, ускорение, удвоение ВВП, к 2000-ому году - все по плану!
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:18
lapay написав: zzzzzz написав:
Пипец........ остановите его кто-то, бюджет и так раздутый.......
А це вже ні. Перестройка, ускорение, удвоение ВВП, к 2000-ому году - все по плану!
Таким образом, расходы госбюджета вместо 1,182 трлн грн предлагается увеличить до 1,184 трлн грн (в том числе по спецфонду с 129,331 млрд грн до 131,331 млрд грн) за счет увеличения дефицита госбюджета с 94,274 млрд грн до 96,275 млрд грн, в том числе по спецфонду – с 21,91 млрд грн до 23,91 млрд грн.
Живите своим умом!
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