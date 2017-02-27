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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3033303430353036

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 424
Не нижче 24.50
50%
213
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
3%
14
23.00 - 23.24
5%
21
Нижче 23.00
13%
55
Всього голосів : 424
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:23

  lapay написав:
  zzzzzz написав:Пипец........ остановите его кто-то, бюджет и так раздутый.......

А це вже ні. Перестройка, ускорение, удвоение ВВП, к 2000-ому году - все по плану! :)


Еще квартиру каждому в столице :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:29

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