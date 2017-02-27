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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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vano80
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:29
в том числе по спецфонду – с 21,91 млрд грн до 23,91 млрд грн.
що таке спецфонд
кормушка для зелебобіків?
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greenozon
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