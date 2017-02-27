RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3034303530363037>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 425
Не нижче 24.50
50%
213
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
4%
15
23.00 - 23.24
5%
21
Нижче 23.00
13%
55
Всього голосів : 425
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:58

  EvgCapp написав:Так это получается, что не видать нам в ближайшее время увеличение гарантированной суммы по вкладам в банках, о котором в последние месяцы было много разговоров?

Обещать не значит жениться..
Patrick
 
Повідомлень: 516
З нами з: 18.09.13
Подякував: 424 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:00

  EvgCapp написав:Так это получается, что не видать нам в ближайшее время увеличение гарантированной суммы по вкладам в банках, о котором в последние месяцы было много разговоров?

бене нужнее.
и не спорьте, пож.
многоумные приймачки еще не раз сделают всех. вместе.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14295
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1897 раз.
Подякували: 4122 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

23.5....
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
KOKS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2219
З нами з: 20.11.13
Подякував: 72 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:09

Кардіограма ліквідності


Вітаюсь совсіма!
Зображення
Коррахунки - 36 629,58353606(60 605,90209672 − 23 976,31856066) млн.
Овернайти дебіт - 13,5%(14,5%) - 55 498(29 221 + 25 379) млн.

Загальна добова ліквідність 36 629,58 + 55 498 - 0.00 = 92 127,58(90 724,9 + 1402,68) млн. гривень.

НБУ за останні 5 діб налив купуючи валюту млн.грн.:
1.3 Інші монетарні операції 1569 1357 1563 1657 4860
Ікасаціія налила готівки зменшивши коррахунки на млн.грн.:
2.1 Зміна обсягу готівки -2862 -1486 -1531 -748 -1852

А грошей все немає і люди здають валюту від заробітчан все більше знецінюючи її!

Загально добова ліквідність зашкалює, та гроші все не йдуть в економіку! Сьогодні вперше добові сертифіікати вищі за коррахунки :shock:

Та банки не хочуть кредитувати, а пристроюють гроші в НБУ та на Державні ОВДП. Перше веде до випуску незабеспеченних грошей, друге залазить в держбюджет по наші податки.

Ще раз наголошую на тому, що шаленний прибуток банків в цьому році дає змогу виключити податок на депозити фізичних осіб і, тим самим, зрівняти Громодян держави з тими особами, які взмозі розміщувати гроші на ОВДП, і все це можливе за рахунок підвищення податку на прибуток тих самих банків. Я б ввів додатковий податок на залишкові кошти банків.

Так, залишкові гроші у складі добових та двотижневих сертифікатів НБУ у сумі 55 498+ 62 792 = 118 290 млн.грн., які сьоггодні будуть перевкладатись під відсотки які впали всього на (15,5-13,5)/15,5*100=12,9%, а ось двотижневі сертифікати можуть сьогодні підрости майже вдвічі.

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1012
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 989 раз.
 
Профіль
1
2
7
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:11

  EvgCapp написав:Так это получается, что не видать нам в ближайшее время увеличение гарантированной суммы по вкладам в банках, о котором в последние месяцы было много разговоров?


тут недавно была простыня по новому законопроекту.
Вместо повышения суммы получим блокировку счетов по запросу. Ну про остатки банковской тайны можно забыть.
vano80
 
Повідомлень: 1603
З нами з: 17.09.13
Подякував: 28 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:17

zzzzzz Реперные даты - 19 декабря - решение по Привату, и 10 января в Лондоне - если Приват обратно - МВФ тю-тю.... Гончарук Закон о не возврате банка написал красивый вот кто его примет, если депутаты Бени будут против..... Поэтому не спешите раслабляться - у нас очень динамичная страна... особенно когда у кого то арестованы все активы и единственный вариант - вернуть Приват и отожвать все из Лондона и Делавера...
avn707
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 08.10.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:25

Вчера Минфин погасил плановые ОВГЗ на 160 млн.долларов.

В основном сокращение портфеля произошло у банков

А нерезы за 2 дня нарастили свой портфель на 4 млрд грн ( 2,4 и 1,6 вчера )

Портфель нерезов уже 110 млрд ( +104 с начала года )
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 36446
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3513 раз.
Подякували: 8089 раз.
 
Профіль
38
7
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:30

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
13.12.2019......................2349,8645
Гривна укрепилась на 6.5 копеек.
Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия. Простояли без движения до 10-50, после чего началось очень плавное снижение. До 11-40 успели опуститься на 2 копейки.
НБУ вчера купил около 67 млн.
Коррсчета обвалились почти в 2 раза. Это случилось за счет роста суточных сертификатов до совершенно невероятных 55 с хвостиком млрд. Банки решили последний раз заработать на овернайтах по высокой ставке.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
11.12.2019
Усього, млн дол. США 511.6
Чистый спрос составил порядка 455 млн. Обороты немаленькие.

  zzzzzz написав:Пипец........ остановите его кто-то, бюджет и так раздутый.......

Из этого может получиться то самое развитие экономики, которого все ждут от власти. Сумма очень небольшая, но какой-то эффект дать может, если грамотно ей распорядиться. Именно так в рыночной экономике бизнес и стимулируют.

  lrs7719 написав:Экономика интересная штука. Она о цифрах, которые надо всегда считать. Как говорила одна мудрая женщина, правда по другому поводу, кругом 16 не бывает. Нельзя выиграть во всем. Выигрываешь в одном месте, проигрываешь в другом.

Вот, вроде, и правильные вещи написал, но калькулятор применил только к одному аспекту. Если уж считал потери экспортеров, надо бы к долгам калькулятор применить. Долги отдавать всегда больно, но иногда нужно.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4450
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 3903 раз.
 
Профіль
7
5
8
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:37

  zzzzzz написав:Вчера Минфин погасил плановые ОВГЗ на 160 млн.долларов.

В основном сокращение портфеля произошло у банков

А нерезы за 2 дня нарастили свой портфель на 4 млрд грн ( 2,4 и 1,6 вчера )

Портфель нерезов уже 110 млрд ( +104 с начала года )

$4.68 млрд по 23.5
будем посмотреть
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7398
З нами з: 21.09.12
Подякував: 629 раз.
Подякували: 1118 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

С эти укрепляжом гривны Маркарова лыха наробыть и любителям доляров и гривны также.
Смолий умница, что выкупает весь доляр на МБ, а то бы курс па16 уже сегодня был. И это уже е смешно.
Yuri_61
 
Повідомлень: 1779
З нами з: 30.09.15
Подякував: 191 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3034303530363037>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: саша, VipeRock і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 674, 675, 676
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6754 1485900
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 гру, 2019 10:33
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1634, 1635, 1636
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16359 2003650
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 гру, 2019 09:59
Vitaka
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 31, 32, 33
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
328 46211
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 гру, 2019 21:59
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (79550)
13.12.2019 13:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.