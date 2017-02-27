Обещать не значит жениться..
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:58
Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:00
бене нужнее.
и не спорьте, пож.
многоумные приймачки еще не раз сделают всех. вместе.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
23.5....
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:09
Кардіограма ліквідності
Вітаюсь совсіма!
Коррахунки - 36 629,58353606(60 605,90209672 − 23 976,31856066) млн.
Овернайти дебіт - 13,5%(14,5%) - 55 498(29 221 + 25 379) млн.
Загальна добова ліквідність 36 629,58 + 55 498 - 0.00 = 92 127,58(90 724,9 + 1402,68) млн. гривень.
НБУ за останні 5 діб налив купуючи валюту млн.грн.:
1.3 Інші монетарні операції 1569 1357 1563 1657 4860
Ікасаціія налила готівки зменшивши коррахунки на млн.грн.:
2.1 Зміна обсягу готівки -2862 -1486 -1531 -748 -1852
А грошей все немає і люди здають валюту від заробітчан все більше знецінюючи її!
Загально добова ліквідність зашкалює, та гроші все не йдуть в економіку! Сьогодні вперше добові сертифіікати вищі за коррахунки
Та банки не хочуть кредитувати, а пристроюють гроші в НБУ та на Державні ОВДП. Перше веде до випуску незабеспеченних грошей, друге залазить в держбюджет по наші податки.
Ще раз наголошую на тому, що шаленний прибуток банків в цьому році дає змогу виключити податок на депозити фізичних осіб і, тим самим, зрівняти Громодян держави з тими особами, які взмозі розміщувати гроші на ОВДП, і все це можливе за рахунок підвищення податку на прибуток тих самих банків. Я б ввів додатковий податок на залишкові кошти банків.
Так, залишкові гроші у складі добових та двотижневих сертифікатів НБУ у сумі 55 498+ 62 792 = 118 290 млн.грн., які сьоггодні будуть перевкладатись під відсотки які впали всього на (15,5-13,5)/15,5*100=12,9%, а ось двотижневі сертифікати можуть сьогодні підрости майже вдвічі.
Першоджерела:
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:11
тут недавно была простыня по новому законопроекту.
Вместо повышения суммы получим блокировку счетов по запросу. Ну про остатки банковской тайны можно забыть.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:17
zzzzzz Реперные даты - 19 декабря - решение по Привату, и 10 января в Лондоне - если Приват обратно - МВФ тю-тю.... Гончарук Закон о не возврате банка написал красивый вот кто его примет, если депутаты Бени будут против..... Поэтому не спешите раслабляться - у нас очень динамичная страна... особенно когда у кого то арестованы все активы и единственный вариант - вернуть Приват и отожвать все из Лондона и Делавера...
Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:25
Вчера Минфин погасил плановые ОВГЗ на 160 млн.долларов.
В основном сокращение портфеля произошло у банков
А нерезы за 2 дня нарастили свой портфель на 4 млрд грн ( 2,4 и 1,6 вчера )
Портфель нерезов уже 110 млрд ( +104 с начала года )
Живите своим умом!
Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:30
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
13.12.2019......................2349,8645
Гривна укрепилась на 6.5 копеек.
Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия. Простояли без движения до 10-50, после чего началось очень плавное снижение. До 11-40 успели опуститься на 2 копейки.
НБУ вчера купил около 67 млн.
Коррсчета обвалились почти в 2 раза. Это случилось за счет роста суточных сертификатов до совершенно невероятных 55 с хвостиком млрд. Банки решили последний раз заработать на овернайтах по высокой ставке.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
11.12.2019
Усього, млн дол. США 511.6
Чистый спрос составил порядка 455 млн. Обороты немаленькие.
Из этого может получиться то самое развитие экономики, которого все ждут от власти. Сумма очень небольшая, но какой-то эффект дать может, если грамотно ей распорядиться. Именно так в рыночной экономике бизнес и стимулируют.
Вот, вроде, и правильные вещи написал, но калькулятор применил только к одному аспекту. Если уж считал потери экспортеров, надо бы к долгам калькулятор применить. Долги отдавать всегда больно, но иногда нужно.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:37
Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
С эти укрепляжом гривны Маркарова лыха наробыть и любителям доляров и гривны также.
Смолий умница, что выкупает весь доляр на МБ, а то бы курс па16 уже сегодня был. И это уже е смешно.
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