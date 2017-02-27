Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:30

zzzzzz написав: Пипец........ остановите его кто-то, бюджет и так раздутый....... Пипец........ остановите его кто-то, бюджет и так раздутый.......

lrs7719 написав: Экономика интересная штука. Она о цифрах, которые надо всегда считать. Как говорила одна мудрая женщина, правда по другому поводу, кругом 16 не бывает. Нельзя выиграть во всем. Выигрываешь в одном месте, проигрываешь в другом. Экономика интересная штука. Она о цифрах, которые надо всегда считать. Как говорила одна мудрая женщина, правда по другому поводу, кругом 16 не бывает. Нельзя выиграть во всем. Выигрываешь в одном месте, проигрываешь в другом.

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0013.12.2019......................Гривна укрепилась на 6.5 копеек.Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия. Простояли без движения до 10-50, после чего началось очень плавное снижение. До 11-40 успели опуститься на 2 копейки.НБУ вчера купил около 67 млн.Коррсчета обвалились почти в 2 раза. Это случилось за счет роста суточных сертификатов до совершенно невероятных 55 с хвостиком млрд. Банки решили последний раз заработать на овернайтах по высокой ставке.Продаж валюти на міжбанківському ринку11.12.2019Усього, млн дол. США 511.6Чистый спрос составил порядка 455 млн. Обороты немаленькие.Из этого может получиться то самое развитие экономики, которого все ждут от власти. Сумма очень небольшая, но какой-то эффект дать может, если грамотно ей распорядиться. Именно так в рыночной экономике бизнес и стимулируют.Вот, вроде, и правильные вещи написал, но калькулятор применил только к одному аспекту. Если уж считал потери экспортеров, надо бы к долгам калькулятор применить. Долги отдавать всегда больно, но иногда нужно.