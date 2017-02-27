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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3034303530363037

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 425
Не нижче 24.50
50%
213
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
4%
15
23.00 - 23.24
5%
21
Нижче 23.00
13%
55
Всього голосів : 425
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:41

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Пипец........ остановите его кто-то, бюджет и так раздутый.......

Из этого может получиться то самое развитие экономики, которого все ждут от власти. Сумма очень небольшая, но какой-то эффект дать может, если грамотно ей распорядиться. Именно так в рыночной экономике бизнес и стимулируют.



Есть мааааленькая проблемка, бюджет уже настолько раздутый что по факту поступлений будет на 50-100 млрд меньше.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:42

s0v7a
... податки на депо - геть!
- петицію про це написали?
- всі форумчани підпишуться!!!!
... їх же тут нанадцять тисяч!!!!
(але, чомусь пишуть одні і ті ж - 10-20 чол.) :lol: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:47

  Долярчик написав:
(але, чомусь пишуть одні і ті ж - 10-20 чол.) :lol: :mrgreen:
Іншим в лом...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:50

  Сибарит написав:Вот, вроде, и правильные вещи написал, но калькулятор применил только к одному аспекту. Если уж считал потери экспортеров, надо бы к долгам калькулятор применить. Долги отдавать всегда больно, но иногда нужно.


Ну там за калькулятор много оговорок. Да и Деркач, как бизнесмен (хотя один из немногих весьма ответсвенных и адекватных людей у нас) необязан делать расчёты для всех. Только за свой бизнес в котором он, я уверен, очень хорошо разбирается.
Но я хоть и не Деркач, но честно говоря Комо покупаю только по традиции. Польские сыры да и молочка давно "сделали" наших.
По долгам разговор ещё очень далек от окончания. Пока только конвертация валютного в гривневый долг и для финализации этого процесса надо минимум два спокойных года.

Ещё добавлю - курс это часть протекционисткой политики. Вроде все признают, что в мире идут глобальные торговые войны, а мы снимаем "минные поля" и "колючку".
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:55

  Долярчик написав:s0v7a
... податки на депо - геть!
- петицію про це написали?
- всі форумчани підпишуться!!!!
... їх же тут нанадцять тисяч!!!!
(але, чомусь пишуть одні і ті ж - 10-20 чол.) :lol: :mrgreen:



Петиція - то Ваша задумка! Ось Вам і прапор в руки!

Я вже спромігся того, що в раді зʼявився закон. Та ось там все перекаламутили. І найбільш важливе те, що похідні того закону незрозумілі.

А головне має бути в тому, що пересічного українця за лоха тримають! Чому з прибутку з ОВДП не беруть 18,5 відсотків, які беруть з депозитів пересічних?

Мабуть пересічним треба майданути, щоб до чииновників дійшла така проста річ!!!

ВО
Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:04

  s0v7a написав:
  Долярчик написав:s0v7a
... податки на депо - геть!
- петицію про це написали?
- всі форумчани підпишуться!!!!
... їх же тут нанадцять тисяч!!!!
(але, чомусь пишуть одні і ті ж - 10-20 чол.) :lol: :mrgreen:



Петиція - то Ваша задумка! Ось Вам і прапор в руки!

Я вже спромігся того, що в раді зʼявився закон. Та ось там все перекаламутили. І найбільш важливе те, що похідні того закону незрозумілі.

А головне має бути в тому, що пересічного українця за лоха тримають! Чому з прибутку з ОВДП не беруть 18,5 відсотків, які беруть з депозитів пересічних?

Мабуть пересічним треба майданути, щоб до чииновників дійшла така проста річ!!!

ВО
Хай щастить.

На ОВДП в основному заробляють олігархи які вивели капітали а тепер входять В ОВДП, Україна олігархічна держава яка служить в першу чергу їм.
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