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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:41
Сибарит написав: zzzzzz написав:
Пипец........ остановите его кто-то, бюджет и так раздутый.......
Из этого может получиться то самое развитие экономики, которого все ждут от власти. Сумма очень небольшая, но какой-то эффект дать может, если грамотно ей распорядиться. Именно так в рыночной экономике бизнес и стимулируют.
Есть мааааленькая проблемка, бюджет уже настолько раздутый что по факту поступлений будет на 50-100 млрд меньше.
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:42
s0v7a
... податки на депо - геть!
- петицію про це написали?
- всі форумчани підпишуться!!!!
... їх же тут нанадцять тисяч!!!!
(але, чомусь пишуть одні і ті ж - 10-20 чол.)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:47
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:50
Сибарит написав:
Вот, вроде, и правильные вещи написал, но калькулятор применил только к одному аспекту. Если уж считал потери экспортеров, надо бы к долгам калькулятор применить. Долги отдавать всегда больно, но иногда нужно.
Ну там за калькулятор много оговорок. Да и Деркач, как бизнесмен (хотя один из немногих весьма ответсвенных и адекватных людей у нас) необязан делать расчёты для всех. Только за свой бизнес в котором он, я уверен, очень хорошо разбирается.
Но я хоть и не Деркач, но честно говоря Комо покупаю только по традиции. Польские сыры да и молочка давно "сделали" наших.
По долгам разговор ещё очень далек от окончания. Пока только конвертация валютного в гривневый долг и для финализации этого процесса надо минимум два спокойных года.
Ещё добавлю - курс это часть протекционисткой политики. Вроде все признают, что в мире идут глобальные торговые войны, а мы снимаем "минные поля" и "колючку".
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:55
Долярчик написав:s0v7a
... податки на депо - геть!
- петицію про це написали?
- всі форумчани підпишуться!!!!
... їх же тут нанадцять тисяч!!!!
(але, чомусь пишуть одні і ті ж - 10-20 чол.)
Петиція - то Ваша задумка! Ось Вам і прапор в руки!
Я вже спромігся того, що в раді зʼявився закон. Та ось там все перекаламутили. І найбільш важливе те, що похідні того закону незрозумілі.
А головне має бути в тому, що пересічного українця за лоха тримають! Чому з прибутку з ОВДП не беруть 18,5 відсотків, які беруть з депозитів пересічних?
Мабуть пересічним треба майданути, щоб до чииновників дійшла така проста річ!!!
ВО
Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:04
s0v7a написав: Долярчик написав:s0v7a
... податки на депо - геть!
- петицію про це написали?
- всі форумчани підпишуться!!!!
... їх же тут нанадцять тисяч!!!!
(але, чомусь пишуть одні і ті ж - 10-20 чол.)
Петиція - то Ваша задумка! Ось Вам і прапор в руки!
Я вже спромігся того, що в раді зʼявився закон. Та ось там все перекаламутили. І найбільш важливе те, що похідні того закону незрозумілі.
А головне має бути в тому, що пересічного українця за лоха тримають! Чому з прибутку з ОВДП не беруть 18,5 відсотків, які беруть з депозитів пересічних?
Мабуть пересічним треба майданути, щоб до чииновників дійшла така проста річ!!!
ВО
Хай щастить.
На ОВДП в основному заробляють олігархи які вивели капітали а тепер входять В ОВДП, Україна олігархічна держава яка служить в першу чергу їм.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
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