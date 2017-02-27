|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:41
Сибарит написав: zzzzzz написав:
Пипец........ остановите его кто-то, бюджет и так раздутый.......
Из этого может получиться то самое развитие экономики, которого все ждут от власти. Сумма очень небольшая, но какой-то эффект дать может, если грамотно ей распорядиться. Именно так в рыночной экономике бизнес и стимулируют.
Есть мааааленькая проблемка, бюджет уже настолько раздутый что по факту поступлений будет на 50-100 млрд меньше.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 36447
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3513 раз.
- Подякували: 8090 раз.
-
- Профіль
-
38
7
2
1
Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:47
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 1587
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:50
Сибарит написав:
Вот, вроде, и правильные вещи написал, но калькулятор применил только к одному аспекту. Если уж считал потери экспортеров, надо бы к долгам калькулятор применить. Долги отдавать всегда больно, но иногда нужно.
Ну там за калькулятор много оговорок. Да и Деркач, как бизнесмен (хотя один из немногих весьма ответсвенных и адекватных людей у нас) необязан делать расчёты для всех. Только за свой бизнес в котором он, я уверен, очень хорошо разбирается.
Но я хоть и не Деркач, но честно говоря Комо покупаю только по традиции. Польские сыры да и молочка давно "сделали" наших.
По долгам разговор ещё очень далек от окончания. Пока только конвертация валютного в гривневый долг и для финализации этого процесса надо минимум два спокойных года.
Ещё добавлю - курс это часть протекционисткой политики. Вроде все признают, что в мире идут глобальные торговые войны, а мы снимаем "минные поля" и "колючку".
-
lrs7719
-
-
- Повідомлень: 1697
- З нами з: 13.07.16
- Подякував: 289 раз.
- Подякували: 313 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:55
Долярчик написав:s0v7a
... податки на депо - геть!
- петицію про це написали?
- всі форумчани підпишуться!!!!
... їх же тут нанадцять тисяч!!!!
(але, чомусь пишуть одні і ті ж - 10-20 чол.)
Петиція - то Ваша задумка! Ось Вам і прапор в руки!
Я вже спромігся того, що в раді зʼявився закон. Та ось там все перекаламутили. І найбільш важливе те, що похідні того закону незрозумілі.
А головне має бути в тому, що пересічного українця за лоха тримають! Чому з прибутку з ОВДП не беруть 18,5 відсотків, які беруть з депозитів пересічних?
Мабуть пересічним треба майданути, щоб до чииновників дійшла така проста річ!!!
ВО
Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
-
s0v7a
-
-
- Повідомлень: 1012
- З нами з: 16.10.08
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 991 раз.
-
- Профіль
-
1
2
7
Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:17
Yuri_61 написав:
С эти укрепляжом гривны Маркарова лыха наробыть и любителям доляров и гривны также.
Смолий умница, что выкупает весь доляр на МБ, а то бы курс па16 уже сегодня был. И это уже е смешно.
Добре хоч Вы не Смолий и не Маркарова.
А то не бачили би а ні заходу нерезів у ОВДП, а ні вічнозеленого по 23,5, і тим паче згладжування курсу... виконання бюджету... віддачі боргів!!!
-
Investor_33
-
-
- Повідомлень: 884
- З нами з: 16.05.17
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:47
На початку наступного року в Україні може прискоритися інфляція від, зокрема, тимчасового послаблення гривні.
Про це йдеться в повідомленні Департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Мінекономіки, передає Finclub
Як зазначається, до кінця 2019 року очікується нижчий рівень інфляції, ніж прогнозувалося, через суттєве зміцнення обмінного курсу.
"Упродовж I кварталу 2020 року формування інфляційного тренду відбуватиметься, в першу чергу, під впливом сезонності на продовольчому ринку, а також можливого тимчасового послаблення гривні", - зазначають у Мінекономіки.
Серед ризиків прискорення інфляції також вказані зростання витрат виробництва (через зростання оплати праці та тарифів на електроенергію) і їх прискорене перенесення на споживчі ціни.
Додатковим ризиком розглядається відсутність транзиту газу через територію України (позначиться на обмінному курсі гривні) та відновлення трендів зростання цін на енергоносії на світовому ринку на фоні наявних геополітичних конфліктів на Близькому Сході.
Бонус к депозиту от минфина с промокодом 2EHKO47
-
Moneta
-
-
- Повідомлень: 2066
- З нами з: 26.06.11
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 574 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:53
Yuri_61 написав:
С эти укрепляжом гривны Маркарова лыха наробыть и любителям доляров и гривны также.
Смолий умница, что выкупает весь доляр на МБ, а то бы курс па16 уже сегодня был. И это уже е смешно.
гривна крепчает,тапера на кучу-малу гривни еще больше биткоинов купить можно
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 3341
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 421 раз.
- Подякували: 467 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:53
lrs7719 написав:
Ещё добавлю - курс это часть протекционисткой политики. Вроде все признают, что в мире идут глобальные торговые войны, а мы снимаем "минные поля" и "колючку".
Главное, что в Украине все "фундаментальные макропоказатели" крепки и красивы - приплыв спекулятивного капитала и переводы трудовых мигрантов. Два самых главных фундаментальных показателя, о которых все трубят всю неделю. Стыдиться говорить об этом надо. Трагедии в том, что люди не видят себя в Украине и вынуждены уезжать - нет. Экспортеры тоже могут "немножко потерять", но в остальном у нас все хорошо. Все растет. Если могли бы, еще бы парочку миллионов людей отправили бы на заработки, и гривна показала бы еще большую свою силу и привлекательность.
-
АндрейМ
-
-
- Повідомлень: 200
- З нами з: 30.11.08
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:09
asti написав:
Іншим в лом...
... інших - не має/не існує
.... все ілюзія
(для рекламодавців)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 7353
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 485 раз.
- Подякували: 493 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:12
АндрейМ написав:
Если могли бы, еще бы парочку миллионов людей отправили бы на заработки, и гривна показала бы еще большую свою силу и привлекательность.
Виїзжають "зайві" люди, без яких наша економіка і так може прожити, а перекази заробітчан найбільш "чистий" експорт, бо в с/г на долар експорту необхідно десь 30 центів імпорту, а в металургії 45 центів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 9180
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1084 раз.
- Подякували: 1184 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6754
|1485934
|
П'ят 13 гру, 2019 10:33
ЛОБ
|
|16359
|2003703
|
П'ят 13 гру, 2019 09:59
Vitaka
|
|328
|46219
|
Нед 01 гру, 2019 21:59
yama
|