lapay написав:
Виїзжають "зайві" люди, без яких наша економіка і так може прожити, а перекази заробітчан найбільш "чистий" експорт, бо в с/г на долар експорту необхідно десь 30 центів імпорту, а в металургії 45 центів.
Не все так просто
Чтобы подготовить одного трудоспособного мигранта, требуется в него вложить минимум 50куе (20 лет питание, одежда, жилье + образование)
Из них импорных минимум 20куе
Чтобы он себя окупил, требуется чтобы он перечислял назад минимум 10 лет по 400 в месяц, что малореально
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По теме - голосовал в 4% .25-.49, сбылось. Совсем не рад (