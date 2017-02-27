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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3035303630373038

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 426
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
4%
15
23.00 - 23.24
5%
21
Нижче 23.00
13%
55
Всього голосів : 426
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:32

  lapay написав:
  АндрейМ написав:Если могли бы, еще бы парочку миллионов людей отправили бы на заработки, и гривна показала бы еще большую свою силу и привлекательность.

Виїзжають "зайві" люди, без яких наша економіка і так може прожити, а перекази заробітчан найбільш "чистий" експорт, бо в с/г на долар експорту необхідно десь 30 центів імпорту, а в металургії 45 центів.


Не все так просто
Чтобы подготовить одного трудоспособного мигранта, требуется в него вложить минимум 50куе (20 лет питание, одежда, жилье + образование)
Из них импорных минимум 20куе
Чтобы он себя окупил, требуется чтобы он перечислял назад минимум 10 лет по 400 в месяц, что малореально

-

По теме - голосовал в 4% .25-.49, сбылось. Совсем не рад (
и это пройдет
ЧИА
 
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