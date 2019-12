Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:02

lapay написав: Виїзжають "зайві" люди, без яких наша економіка і так може прожити, а перекази заробітчан найбільш "чистий" експорт, бо в с/г на долар експорту необхідно десь 30 центів імпорту, а в металургії 45 центів.

Справжні "зайві" чомусь практично не виїздять (у північно-східному напрямку, на "родіну"). Справжні "зайві" чомусь практично не виїздять (у північно-східному напрямку, на "родіну").

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell