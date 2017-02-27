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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3036303730383039>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 427
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
4%
15
23.00 - 23.24
5%
21
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 427
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:32

  lapay написав:
  АндрейМ написав:Если могли бы, еще бы парочку миллионов людей отправили бы на заработки, и гривна показала бы еще большую свою силу и привлекательность.

Виїзжають "зайві" люди, без яких наша економіка і так може прожити, а перекази заробітчан найбільш "чистий" експорт, бо в с/г на долар експорту необхідно десь 30 центів імпорту, а в металургії 45 центів.


Не все так просто
Чтобы подготовить одного трудоспособного мигранта, требуется в него вложить минимум 50куе (20 лет питание, одежда, жилье + образование)
Из них импорных минимум 20куе
Чтобы он себя окупил, требуется чтобы он перечислял назад минимум 10 лет по 400 в месяц, что малореально

-

По теме - голосовал в 4% .25-.49, сбылось. Совсем не рад (
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:38

  lapay написав:Виїзжають "зайві" люди, без яких наша економіка і так може прожити, а перекази заробітчан найбільш "чистий" експорт, бо в с/г на долар експорту необхідно десь 30 центів імпорту, а в металургії 45 центів.

Хммм. Я не знал, что в Украине есть "лишние" люди. А если эти лишние люди заберут с собой свои лишние семьи и перестанут слать в Украину деньги, чем будет привлекательная такая сильная валюта? Какие новые "фундаментальные" показатели у нас изобретут?
Уезжают как раз не лишние люди, а те, кто нужен Украине, и эта наша трагедия.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В начале следующего года в Украине может ускориться инфляция от временного ослабления курса гривни. Такой прогноз дает Департамент экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования Минэкономики, передает Finclub.

Уточняется, что к концу 2019 ожидается уровень инфляции ниже, чем прогнозировали. Это связано с существенным укреплением обменного курса.

"В течение I квартала 2020 формирование инфляционного тренда будет происходить, в первую очередь, под влиянием сезонности на продовольственном рынке, а также возможного временного ослабления гривни", - отмечают в Минэкономики.

Среди рисков ускорения инфляции также указаны рост издержек производства (из-за роста оплаты труда и тарифов на электроэнергию) и их ускоренный перенос на потребительские цены.

Дополнительным риском рассматривается отсутствие транзита газа через территорию Украины (скажется на обменном курсе гривны) и восстановления трендов роста цен на энергоносители на мировом рынке на фоне имеющихся геополитических конфликтов на Ближнем Востоке.
kwon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  АндрейМ написав:Уезжают как раз не лишние люди, а те, кто нужен Украине, и эта наша трагедия.

Виїзжають різні, і кваліфіковані спеціалісти, і різнороби. Завдяки цьому збільшилась зарплата і зменшилось безробіття для тих, хто залишився. Такі процеси були і є в усіх наших західних сусідів.
Тут нічого не можна зробити, тільки поступово вирівнювати зарплати і рівень життя, і навіть це не допоможе.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:59

  s0v7a написав:
  Долярчик написав:s0v7a
... податки на депо - геть!
- петицію про це написали?
- всі форумчани підпишуться!!!!
... їх же тут нанадцять тисяч!!!!
(але, чомусь пишуть одні і ті ж - 10-20 чол.) :lol: :mrgreen:



Петиція - то Ваша задумка! Ось Вам і прапор в руки!

Я вже спромігся того, що в раді зʼявився закон. Та ось там все перекаламутили. І найбільш важливе те, що похідні того закону незрозумілі.

А головне має бути в тому, що пересічного українця за лоха тримають! Чому з прибутку з ОВДП не беруть 18,5 відсотків, які беруть з депозитів пересічних?

Мабуть пересічним треба майданути, щоб до чииновників дійшла така проста річ!!!

ВО
Хай щастить.

Хотя бы отрыагировать не на кухне.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:02

  lapay написав:Виїзжають "зайві" люди, без яких наша економіка і так може прожити, а перекази заробітчан найбільш "чистий" експорт, бо в с/г на долар експорту необхідно десь 30 центів імпорту, а в металургії 45 центів.

Справжні "зайві" чомусь практично не виїздять (у північно-східному напрямку, на "родіну").
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:09

  lapay написав:
  АндрейМ написав:Если могли бы, еще бы парочку миллионов людей отправили бы на заработки, и гривна показала бы еще большую свою силу и привлекательность.

Виїзжають "зайві" люди, без яких наша економіка і так може прожити, а перекази заробітчан найбільш "чистий" експорт, бо в с/г на долар експорту необхідно десь 30 центів імпорту, а в металургії 45 центів.


Шо Вы несёте... Уезжают наиболее конкурентоспособные люди.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:12

  lapay написав:
  АндрейМ написав:Уезжают как раз не лишние люди, а те, кто нужен Украине, и эта наша трагедия.

Виїзжають різні, і кваліфіковані спеціалісти, і різнороби. Завдяки цьому збільшилась зарплата і зменшилось безробіття для тих, хто залишився. Такі процеси були і є в усіх наших західних сусідів.
Тут нічого не можна зробити, тільки поступово вирівнювати зарплати і рівень життя, і навіть це не допоможе.

Це все так, але гляньте, хто заміщує працездатне населення, яке виїжджає? - мігранти з Індії, Китаю, Вірменії тощо та місцеве населення нижчої кваліфікації. Демографічна криза :(
Чи можуть валютні перекази хоч якось компенсувати втрати від такої кризи :roll:
Мабуть, ні :(
Востаннє редагувалось fler в П'ят 13 гру, 2019 15:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  500 написав:Гривна на карте. Хотелось из дома без комиссии.

В Конкорде открыл долларовую карту и не выходя из дома могу покупать доллары за гривны. Комиссии нет.
Оплачивать зарубежные покупки (цена в долларах) теперь могу как с гривневой карты, так и с долларовой. Как лучше - не просёк пока :). Не могу понять, по какому курсу в момент платежа будут конвертированы мои гривны?
vlad6603
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vlad6603 написав:Оплачивать зарубежные покупки (цена в долларах) теперь могу как с гривневой карты, так и с долларовой. Как лучше - не просёк пока .

когда узнаете по какому курсу у вас снимают гривну за оплату товаров в долларе - сразу поймете как лучше :)
wotsergeyd
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